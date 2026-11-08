Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 12) - Đoàn Hữu Nam

Một tách trà nóng tưởng chừng vô hại có thể trở thành nguồn phơi nhiễm vi nhựa nếu sử dụng túi trà làm từ chất liệu nhựa. Nghiên cứu mới cho thấy một số túi trà nylon có thể giải phóng gần 2.500 hạt vi nhựa vào nước chỉ sau 3 phút ngâm.