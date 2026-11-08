Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 12) - Đoàn Hữu Nam
Sau bao phen tìm kiếm, Phù cuối cùng cũng hội ngộ Tuyết tại chợ Phong Tỉnh. Trước đó, anh tình cờ gặp một người đàn ông quen biết tên Phủ, người đang cùng chí hướng đi tìm người thân và đau đớn báo tin vợ mình là Seo Mỹ đã qua đời vì bệnh tật. Nỗi đau mất mát ấy càng bủa vây, khiến Phù thêm phần chua xót khi nghĩ về những người thân đang ngóng chờ nơi xa. Đúng vào thời khắc tâm trạng rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, sự xuất hiện bất ngờ của Tuyết đã thắp lên tia sáng ấm áp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-re-nguoi-phan-12-doan-huu-nam-246261107154857978.htm