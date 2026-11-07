Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 11) - Đoàn Hữu Nam

Khi những cơn gió heo may bắt đầu tràn về, trên các triền núi vùng cao, cây cao lương bước vào mùa đẹp nhất. Từng nương cao lương nối nhau trải dài trên sườn đồi, thân cây vươn cao, lá xanh đung đưa trong gió, những bông trĩu hạt dần chuyển sang sắc vàng sẫm. Giữa không gian núi rừng, nương cao lương tạo nên bức tranh thiên nhiên mộc mạc mà cuốn hút.