Tiểu thuyết "Rễ người" (phần 10) - Đoàn Hữu Nam

Từng trải qua những chuyến hải trình sinh tử trên con đường Hồ Chí Minh trên biển, người chiến sĩ tàu không số Trần Ngọc Tuấn đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở tuổi 93, ông vinh dự đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ cho Đảng, cho đất nước.