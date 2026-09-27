Tiểu thuyết "Phố thị" (phần 29) - Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Quá khứ và nguồn gốc tài sản của vợ chồng Quách Lâm Hùng được hé lộ. Ra tù với nỗi mặc cảm không còn chốn về, cả hai ở lại vùng khai hoang mưu sinh. Vận may mỉm cười khi Quách Lâm Hùng tình cờ phát hiện bãi sa khoáng có quặng vàng, giúp họ đổi đời nhanh chóng. Phu nhân coi số tài sản này là sự bù đắp của số phận, mong muốn dùng nó để kinh doanh tử tế và chuộc lại những lỗi lầm quá khứ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-pho-thi-phan-29-nguyen-nhuan-hong-phuong-419692.htm