Tiểu thuyết "Phố thị" (phần 29) - Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Sau ngày 30-4-1975, mẹ tôi về tiếp quản Gò Vấp. Khi công việc tạm ổn, bà lên Trảng Bàng hốt cốt cha tôi. Mở tấm võng, bà biết chắc đó là chồng mình, mấy cái răng “ ba xí ba tú” còn nguyên. Chiếc nhẫn cưới nằm le lói giữa những khúc xương tay…