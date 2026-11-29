Không chỉ sôi động tại các phòng chiếu, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) còn thu hút đông đảo khán giả bởi những hoạt động giao lưu trực tiếp với các đoàn làm phim và chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại nhiều không gian công cộng của Thủ đô. Không khí háo hức thưởng thức điện ảnh, gặp gỡ nghệ sĩ và khám phá những tác phẩm đến từ nhiều nền văn hóa đang góp phần tạo nên sức sống cho ngày hội điện ảnh.