Tiểu thuyết "Ngày mới" (phần 8) - Thạch Lam
Cuộc sống ở An Lâm đem đến cho Trường niềm vui và hạnh phúc khi chàng được hòa mình vào thiên nhiên yên bình, gần gũi với bà Nhì, Bích và đặc biệt là Trinh. Tình cảm giữa Trường và Trinh ngày càng sâu đậm qua những buổi trò chuyện, những ánh nhìn và cử chỉ quan tâm giản dị. Khi biết Trường sắp trở về Hà Nội để tiếp tục việc học, cả hai đều buồn bã lưu luyến.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tieu-thuyet-ngay-moi-phan-8-thach-lam-24626112918354048.htm