Tiểu thuyết kinh dị, trinh thám, mang màu Halloween bán chạy tháng 10

Tại TP.HCM, đại diện Nhà sách Tổng hợp (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) của NXB Tổng hợp TP.HCM cho biết tác phẩm Đi qua trăm năm của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và tác phẩm Kiến trúc Pháp - Đông Dương - Dấu tích "Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông" của nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến có sức mua tốt trong tháng.

Theo đại diện đơn vị, hai tác phẩm Sài Gòn - Chợ Lớn của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp cũng nhận được sự quan tâm của độc giả vì mang đến góc nhìn thú vị về lịch sử, đô thị và văn hóa của khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

Cuốn sách Đồng dao và trò chơi truyền thống do tác giả Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên được nhiều bạn đọc tìm mua, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa ngày càng tăng. Đây là công trình khảo cứu giá trị về văn hóa dân gian Việt Nam.

Tại Nhà sách Kim Đồng (chi nhánh Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TP.HCM), dòng ấn phẩm manga, artbook và sách tranh chuyển thể/ăn theo phim như Tuyển tập tranh Clamp, Thám tử lừng danh Conan - Thiên thần sa ngã trên xa lộ, Marnie yêu dấu... luôn có sức tiêu thụ lớn.

Đại diện đơn vị cho biết dịp Halloween, các tiểu thuyết kinh dị, trinh thám, mang màu sắc đen tối như Lời hiệu triệu của Cthulhu, Những chú mèo nơi thị trấn Ulthar, Frankenstein hay Prometheus thời hiện đại... ghi nhận lượt bán tăng nhiều hơn bình thường.

Phụ huynh cũng tìm mua các tác phẩm truyện tranh mùa Halloween cho bé như bộ truyện Rồng nhỏ và phù thủy, Đời đen cứu nạn, Tiên Út và phù thủy Nhí...

Theo ghi nhận, tại Nhà sách Phương Nam (chi nhánh Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM), những tác phẩm mới xuất bản tại Việt Nam như Phật giáo và Islam trên Con đường Tơ lụa, Không từ biệt, Tăm tối hơn nữa có sức bán tốt.

Đại diện nhà sách cho biết 4 tác phẩm dẫn đầu danh sách bán chạy tháng 10 là tiểu thuyết, trong đó Chuyện tình thị trấn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn xếp hạng nhất dù ra mắt từ tháng 7.

Tại Hà Nội, Hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), cuốn Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố là cuốn sách mới lọt vào nhóm sách bán chạy tháng 10. Cuốn sách công bố các bản dịch những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của Hoàng hậu Nam Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Bảo Đại, một số bức thư khác.

Một cuốn sách khác mới nằm trong nhóm sách bán chạy của Hiệu sách Lâm là Lịch sử Đông Nam Á - Những giao lộ then chốt. Cuốn sách là một hành trình nhìn lại Đông Nam Á như một trung tâm giao thoa kinh tế, văn hóa của thế giới, nơi các nền văn minh, tôn giáo, thương mại và quyền lực liên tục gặp gỡ, va chạm, tái định hình. Tác giả Anthony Reid là một nhà sử học về Đông Nam Á. Ông từng là Giáo sư tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) và là người sáng lập Viện Nghiên cứu châu Á tại Singapore.

Sách có chủ đề về lịch sử - chính trị thế giới vẫn được quan tâm, trong đó cuốn Bước chuyển thứ tư - Lời tiên tri về nước Mỹ: Những chu kỳ lịch sử dự báo gì về tương lai Hoa Kỳ được độc giả chú ý. Cuốn sách thu hút độc giả yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa, chính trị Mỹ; sự hình thành các thế hệ và đời sống công dân Mỹ.

Tại Nhà sách FAHASA (Xã Đàn, Hà Nội), có hai cuốn sách mới lọt vào nhóm sách bán chạy. Trong đó có cuốn Hồ sơ máu - Vén màn 13 vụ án rúng động mọi thời đại. Cuốn sách là tuyển tập 13 vụ án nổi tiếng có thật ở Trung Quốc. Sách được tác giả tổng hợp lại dựa trên các nguồn tài liệu đã công bố, kèm theo các phân tích đánh giá của chính tác giả.

Cuốn sách thứ hai mới lọt vào nhóm sách bán chạy của FAHASA là Hồ Điệp và Kình Ngư. Đây là tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Tuế Kiến, một trong những cây bút nổi bật của dòng văn học ngôn tình hiện đại Trung Quốc.

Tại Hiệu sách Tiến Thọ (Xuân Thủy, Hà Nội), mùa Halloween, sách có chủ đề kinh dị, trinh thám, tâm linh được độc giả quan tâm hơn. Một số cuốn sách phù hợp đọc mùa Halloween được độc giả tìm kiếm như Sĩ số lớp vắng 0, Đài phát thanh lúc nửa đêm, Tắt đèn nghe chuyện cõi âm,...

Mùa Halloween, sách của Agatha Christie, các phiên bản khác nhau của tác phẩm kinh điển Sherlock Holmes cũng được độc giả tìm đọc nhiều hơn. Đặc biệt, bộ Sherlock Holmes có nhiều phiên bản hộp sách, sách ấn bản đặc biệt từ nhiều nhà xuất bản, công ty sách với mức giá đa dạng, phù hợp mua làm quà tặng hoặc sưu tầm.