Trong bài đăng trên chuyên trang LitHub, nhà văn Laurie Petrou giới thiệu những tác phẩm khắc họa mối quan hệ giữa các nhà văn. Theo Petrou, những mối quan hệ ấy thường vừa thân mật, vừa cạnh tranh, vừa độc hại, lại vừa tràn ngập niềm vui thú.

“Dù bản thân tôi may mắn có được những tình bạn và mối quan hệ cố vấn đã định hình sự nghiệp viết lách của mình, tôi cũng từng chứng kiến các nhà văn quay sang đối đầu nhau khi áp lực của một ngành công nghiệp khốc liệt va chạm với cá tính nghệ thuật và tính cạnh tranh. Khi một nhà văn trở nên lu mờ trước một nhà văn khác, sự đố kị và hiếu thắng có thể làm hỏng tình bạn vô tư một thuở”, Petrou viết.

Dưới đây một tác phẩm đặc sắc khắc hoạ mối quan hệ giữa những nghệ sĩ hoặc nhà văn.

R. F. Kuang, Yellowface

Đội lốt da vàng (Yellowface) của R. F. Kuang là một tác phẩm phê bình sắc sảo và đầy cay đắng về ngành xuất bản, bao gồm cách độc giả sử dụng mạng xã hội cũng như cách các đại diện văn học, biên tập viên và những người khác trong ngành xử lý các vấn đề liên quan đến sự đa dạng sắc tộc.

Lòng ghen tị và tâm lý cho rằng mình có quyền được hưởng thành công dẫn dắt hành động của June Hayward, một nhà văn da trắng tầm thường, khi cô trắng trợn đánh cắp bản thảo của người bạn tài năng hơn nhiều, nhà văn Mỹ gốc Hoa Athena Liu. June từ lâu đã ghen tị với thành công của Athena, và tiếp tục chiếm đoạt tác phẩm của bạn, với tâm thế cho rằng mình đương nhiên xứng đáng, giả vờ rằng bản thân có nguồn gốc sắc tộc mập mờ và lấy bút danh Juniper Song.

Cuốn sách của Kuang phù hợp với những độc giả không chỉ quan tâm đến sách mà còn chú ý đến thế giới bao quanh những cuốn sách ấy.

Meg Wolitzer, The Interestings

Trong suốt cuốn tiểu thuyết, chúng ta theo chân cả sáu người nghệ sĩ dần từ bỏ những lý tưởng sáng tạo còn trẻ con và trải nghiệm việc lớn lên trong hành trình theo đuổi những giấc mơ nghệ thuật, với những mức độ thành công và thất bại khác nhau.

Tiểu thuyết khám phá những thách thức của việc xây dựng một cuộc đời cả trong lẫn ngoài thế giới nghệ thuật, cũng như cách quá trình ấy diễn ra từ tuổi vị thành niên đến khi trưởng thành. Những người bạn trở thành nhân chứng cho thành công và thất bại của nhau. Cuốn sách đặt ra câu hỏi: làm nghệ sĩ trong thế giới này thực sự có nghĩa là gì?

Melissa Albert, The Children

Đây là một tiểu thuyết thực sự ám ảnh về hai người trưởng thành, Guinevere và Ennis, mang trên mình những vết sẹo từ một tuổi thơ tưởng như lãng mạn và tràn ngập nghệ thuật tại một trang trại ở Vermont, dưới sự thờ ơ của người mẹ là một nhà văn tài năng đến mức cực đoan và người cha là một họa sĩ vụng về.

Chính trong khung cảnh tưởng như lý tưởng ấy, mẹ của họ, Edith, bắt đầu con đường viết lách bằng cách sáng tác loạt sách The Ninth City, nhanh chóng trở nên cực kỳ nổi tiếng. Các nhân vật trong loạt sách được đặt tên theo chính những đứa con của bà và dựa trên chúng.

Nhưng khi Ennis và Guin đã trưởng thành, họ phải đứng giữa đống tro tàn của tuổi thơ ấy. Cuốn sách đào sâu vào cốt lõi của công việc sáng tạo và cái giá phải trả cho nó.

Michael Chabon, Wonder Boys

Michael Chabon vận dụng văn phong tuyệt đẹp và nghệ thuật kể chuyện bậc thầy vào một cốt truyện tưởng chừng đơn giản về một nhà văn đã hết thời và người học trò trẻ tuổi đầy tài năng.

Từ đó, tác phẩm trở thành một cuộc khảo sát về tuổi tác, tính nguyên bản, trầm cảm, gia đình và sau cùng là cảm giác mãn nguyện, bình ổn với đời sống sáng tạo của chính mình.

Trong tiểu thuyết này, nơi những nhà văn lớn tuổi và trẻ tuổi được đặt cạnh nhau, chúng ta thấy họ vừa ghen tị với nhau, vừa học hỏi được từ nhau những bài học kỳ lạ.

Margaret Atwood, Lady Oracle

Một nhà văn cần gì để sáng tạo và sống một đời sống sáng tạo? Tiểu thuyết Lady Oracle theo chân Joan Foster, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tình cảm, người tìm cách trốn chạy cả trong đời thực lẫn trong thế giới hư cấu bằng óc sáng tạo.

Joan mang trong mình cả một đời tổn thương và bí mật. Cô là một người phụ nữ phức tạp. Sau khi cho ra mắt một tập thơ nữ quyền gây tiếng vang lớn, cô bị một kẻ tống tiền giấu mặt đe dọa sẽ phơi bày đời tư và quá khứ của mình trước công chúng.

Ngôn ngữ của Margaret Atwood, như mọi khi, mạnh mẽ và giàu chất thơ nhưng không bao giờ đánh mất mạch truyện. Cho đến giờ, cuốn sách vẫn có vẻ tươi mới và độc đáo.

Martin Amis, The Information

Tiểu thuyết kể về hai nhà văn trung niên và cũng là bạn bè: Gwyn Barry và Richard Tull, lần lượt là một người thành công và một kẻ tầm thường. Từng được kỳ vọng nhiều, sự nghiệp viết lách của Richard nay lại đình trệ. Trong khi đó, sự nghiệp của Gwyn, người mà Richard cho là kém cỏi hơn mình, lại vụt lên thành công, và anh ta đang có cơ hội giành một giải thưởng văn học lớn.

Cái bẫy đã được giăng ra, và chúng ta chứng kiến thứ hỗn hợp nguy hiểm đến mê hoặc của tham vọng, cạnh tranh và ngạo mạn kích hoạt một cốt truyện điên rồ. Những kế hoạch tưởng như vô hại nhưng ngày càng nguy hiểm của Richard nhằm phá hủy sự nghiệp của Gwyn bắt đầu mất kiểm soát, lao thẳng về phía thảm họa.

Cũng như nhiều cuốn sách trong danh sách này, tác giả đưa vấn đề tuổi tác vào tầm ngắm, khám phá sự bất an và nỗi hoảng sợ ngày càng lớn của những nhà văn nhận ra đồng hồ sự nghiệp của mình đang không ngừng đếm ngược, đồng thời dùng sự hài hước và hiện thực sắc bén để quan sát những thực tế của nghề viết trong một ngành công nghiệp đầy biến động.

Sally Rooney, Conversations with Friends

Cuốn sách mang cảm giác như một chuỗi những cuộc trò chuyện mơ hồ, lan man với một người bạn thân, một người tâm giao, người tình và cũng là đối thủ. Trong khi chúng ta dần tìm hiểu về những con người ấy, nhân vật chính cũng dần khám phá bản thân, những giới hạn và tham vọng của chính mình với tư cách một nhà văn.

Đây lại là một tiểu thuyết trong đó tác giả khám phá cách nuôi dưỡng tâm trí, cơ thể, mái ấm và vòng tròn xã hội để duy trì sức sáng tạo, đồng thời đặt câu hỏi điều gì xảy ra khi một hoặc tất cả những yếu tố ấy trở nên cằn cỗi hoặc lâm bệnh.

Gần gũi và bắt đúng vấn đề của thời đại, cuốn tiểu thuyết khắc họa đầy tài tình trải nghiệm sáng tác của một nhà văn trẻ đang tìm đường đi qua mê cung của tuổi trưởng thành.