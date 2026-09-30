Tiểu thuyết của Đại tá Nguyễn Đình Tú được chuyển thể thành phim AI

Bãi săn là dự án phim ngắn nhiều tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do HTV và TFS trực tiếp sản xuất, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn, Đại tá Nguyễn Đình Tú.

Tiểu thuyết thuộc thể loại kỳ ảo, trinh thám và huyền sử xoay quanh Huyền Như - nữ sinh Đại học Đế Đô. Sau khi chứng kiến người bạn Bảo Huy rơi xuống vách đá nhưng bất ngờ trở lại nguyên vẹn, cô dần phát hiện những bí ẩn liên quan đến thầy giáo Đại Dương, Người Thú và phường săn Tô Lịch. Từ đó, câu chuyện mở rộng thành cuộc đối đầu giữa con người và Người Thú, đan xen các yếu tố kỳ ảo, phiêu lưu và huyền sử Việt Nam.

Hậu trường sản xuất phim AI "Bãi săn"

Tác phẩm đề cao thông điệp ranh giới giữa thiện và ác không được quyết định bởi chủng loài mà bởi những lựa chọn của mỗi cá nhân. Tình bạn, tình yêu và tình thân là sức mạnh gắn kết, giúp con người vượt qua định kiến, hóa giải hận thù và nuôi dưỡng sự cảm thông, hy vọng.

HTV và TFS chuyển thể tác phẩm thành phim ngắn nhiều tập. Mùa 1 Bãi săn gồm 15 tập với thời lượng 3 phút/tập.

"Khác với dòng phim ngắn AI giải trí nhanh, dễ dãi đang tràn lan trên mạng xã hội, Bãi săn giữ trọn tinh thần văn học gốc: một câu chuyện nhân văn, đặt ra bài học làm người giữa ranh giới thiện - ác. Công nghệ AI ở đây được sử dụng như một công cụ dựng hình, phục vụ cho việc kể lại một tác phẩm văn học đã được thẩm định, chứ không phải để sản xuất nội dung đại trà", đại diện TFS cho hay.

Đạo diễn Phạm Việt Phước - Giám đốc Hãng Phim TFS.

Theo đơn vị, dự án được triển khai từ tháng 7 nhằm bắt kịp xu hướng thưởng thức nghe nhìn hiện đại, phù hợp với định dạng nội dung ngắn trên các nền tảng số dành cho khán giả trẻ.

TFS chọn công nghệ AI do thể loại kỳ ảo (fantasy) đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, bối cảnh quy mô, khó sản xuất theo phương thức truyền thống. Về khâu kỹ thuật, đơn vị hợp tác với ứng dụng CapCut, vận hành trên nền tảng công nghệ lõi Seedance 2.5 và công cụ EditPilot.

Đội ngũ chuyên môn của đơn vị đảm nhiệm toàn bộ quá trình định hướng nghệ thuật và sản xuất nội dung như: chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, lồng tiếng và kỹ thuật dựng phim; chỉ ứng dụng AI trong khâu hình ảnh, cụ thể là khởi tạo toàn bộ bối cảnh và khung hình thị giác của phim.

Nhà báo Ngô Trần Thịnh - Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - HTV phát biểu tại sự kiện.

Bà Mai Đặng - đại diện CapCut, đơn vị phụ trách khâu công nghệ, nhận định AI giúp rút ngắn thời gian làm phim, tiết kiệm kinh phí, nhất là các công đoạn phác thảo nhân vật, cảnh hành động, bối cảnh ở giai đoạn tiền kỳ. Những đại cảnh như rừng nguyên sinh, lâu đài... vốn có thể mất hàng tháng chuẩn bị nếu sản xuất theo quy trình truyền thống thì với AI, ê-kíp chỉ cần một số câu lệnh. Phần công nghệ này tiêu tốn khoảng 2 tỷ đồng.

Phim Bãi săn dự kiến lên sóng vào Tết Nguyên đán 2027 trên toàn bộ hệ thống nền tảng đa truyền thông của HTV.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú là cây bút quân đội gạo cội, hiện là Trưởng ban Sáng tác Tạp chí Văn nghệ quân đội. Ông từng kinh qua các vị trí biên tập viên văn xuôi, Trưởng ban Văn xuôi và Phó Tổng biên tập của tạp chí. Trong sự nghiệp sáng tác, ông từng đoạt giải thưởng văn học uy tín như: Giải truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội (1999), Giải tiểu thuyết Bộ Công an – Hội Nhà văn Việt Nam (2002), Giải văn học 5 năm Bộ Quốc phòng (2004), Giải văn học 10 năm Bộ Công an (2009), cùng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều giải thưởng khác cho truyện ngắn, thơ, bút ký. Bãi săn là bộ tiểu thuyết thuộc thể loại kỳ ảo, trinh thám và huyền sử nổi tiếng của Nguyễn Đình Tú, xuất bản năm 2019, gồm 2 phần chính: Giếng cổ và Phản đồ.

Ảnh: NSX