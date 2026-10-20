Tiểu thương tràn ra đường mời khách mua hoa ngày 20/10

Ngày 20/10, nhiều khách hàng chọn mua quà tặng theo sở thích của người nhận thay vì hoa tươi.

"Khách thường chọn món quà hợp túi tiền để tặng vợ, mẹ hoặc cô giáo nên chúng tôi chuẩn bị sẵn nhiều mẫu mã", chị Kim Thảo, người bán hoa hơn 10 năm trên đường Nguyễn Văn Cừ, nói.

"Khách thường chọn món quà hợp túi tiền để tặng vợ, mẹ hoặc cô giáo nên chúng tôi chuẩn bị sẵn nhiều mẫu mã", chị Kim Thảo, người bán hoa hơn 10 năm trên đường Nguyễn Văn Cừ, nói.

Ngày 20/10, hoa và quà tặng được bày bán dọc các tuyến đường ở TP HCM. Người bán sắp xếp từng bó hoa, thắt nơ và chờ khách.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, tiểu thương bày bán hoa tươi, hoa sáp..., giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng mỗi bó.

Giá dao động từ 10.000 đến 300.000 đồng, phù hợp với túi tiền của nhiều giới, từ những món quà nhỏ xinh dành tặng đồng nghiệp đến bó hoa rực rỡ gửi người thương.

Chỉ cần khách dừng xe, tiểu thương nhanh chóng tiếp cận giới thiệu kiểu dáng và tư vấn giá bán.

"Khách thường chọn món quà hợp túi tiền để tặng vợ, mẹ hoặc cô giáo nên chúng tôi chuẩn bị sẵn nhiều mẫu mã", chị Kim Thảo, người bán hoa hơn 10 năm trên đường Nguyễn Văn Cừ, nói.

Các món quà thủ công mang đến sự mới mẻ cho thị trường quà tặng 20/10 năm nay. Trong số đó, hoa kẽm nhung và những con thú nhỏ thu hút khách nhờ vẻ ngoài đáng yêu, màu sắc bắt mắt.

Anh Trần Hữu Phú (ngụ phường Vườn Lài) cho biết gần 200 bó hoa kẽm do chính tay vợ anh làm đã bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Các sản phẩm có giá từ 30.000 - 200.000 đồng.

Ngày 20/10, nhiều khách hàng chọn mua quà tặng theo sở thích của người nhận thay vì hoa tươi.

Nhiều tiểu thương kỳ vọng lượng khách mua quà tăng vào chiều tối 20/10 khi người dân tan làm. "Nhiều người bận việc ban ngày nên chúng tôi mong chiều tối tạnh ráo để khách tiện ghé mua", một tiểu thương nói.