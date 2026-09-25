Tiểu thương lý giải giá hồng da tre đắt ngang hoa quả nhập khẩu nhưng vẫn được người tiêu dùng thi nhau tìm kiếm

Nếu như thời gian trước, nhiều người phát sốt với hồng giòn Đà Lạt hay hồng Mộc Châu thì những ngày tháng 9 này, trên thị trường lại nháo nhác săn lùng loại hồng có tên là da tre. Loại hồng này là một đặc sản lâu năm ở Thái Nguyên và chỉ xuất hiện có vẻn vẹn trong 1 tháng. Vì chỉ có trong thời gian ngắn như vậy nên ai cũng muốn thưởng thức, mua chậm là hết mùa và không phải muốn ăn là lúc nào cũng đặt hàng được.

Được biết, diện tích trồng hồng da tre chính gốc ở Thái Nguyên cũng không còn nhiều, chỉ xuất hiện ở một số khu vực miền núi trên địa bàn. Bởi vậy, loại quả này còn được xem như đặc sản "hiếm có khó tìm", không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.

Vào mùa thu, hồng là loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, hồng da tre chủ yếu tập trung ở một số tỉnh miền núi, đặc biệt là Thái Nguyên. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch ngắn, diện tích trồng không còn nhiều nên loại hồng này được ít người biết đến, nhưng khi đã được thưởng thức thì không bao giờ quên. Chính bởi mang hương vị đặc biệt và số lượng có hạn nên hồng da tre có giá bán tương đối đắt đỏ, dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí có thể đắt hơn đối với quả to từ gốc cổ thụ.

Hồng da tre có giá bán tương đối cao nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng.

"Hồng da tre là đặc sản của Thái Nguyên mỗi năm chỉ có một vụ. Từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 là chính vụ hồng da tre. Thời gian thu hoạch ngắn, diện tích trồng không còn nhiều chỉ tập trung ở một số huyện miền núi nên loại quả này ngày càng quý hiếm, được nhiều người lùng mua. Do số lượng quả có hạn nên không phải ngày nào chúng tôi cũng có thể lấy được hàng. Thậm chí khách muốn mua phải đặt trước hoặc nhiều hôm không đủ hàng để trả đơn cho khách. So với các loại hồng khác thì hồng da tre lúc nào cũng có giá bán tương đối cao, mặc dù vậy khách lúc nào cũng ưu tiên lựa chọn loại quả này để mua vì ai cũng mong muốn một lần được thưởng thức loại quả 'đang làm mưa làm gió' trên thị trường.

Hồng được úp ngược núm quả xuống để nhanh chín, đến khi lớp vỏ da tre trong veo dần ra, cầm mềm tay là báo hiệu quả hồng bắt đầu chín.

Hồng da tre có lớp vỏ ngoài không mấy hấp dẫn nhưng hương bị bên trong thì ít loại hồng nào sánh bằng. Lớp vỏ khi chín vẫn giữ sắc xanh vàng đặc trưng, thoạt nhìn có phần không mấy bắt mắt, nhưng bổ ra bên trong lại là màu vàng cam óng ả. Thịt hồng mềm mọng, dẻo mịn, vị ngọt đậm nhưng không gắt, thoảng hương thơm dịu rất dễ chịu. Đặc biệt, hồng càng để chín tới, phần thịt càng mềm mượt, vị ngọt càng đằm và hậu vị càng rõ. Cái ngon của hồng da tre không phải kiểu vừa nhìn đã thấy "wow", mà là ăn rồi mới thấy một thứ vị ngọt chân phương, gợi nhớ những mùa quả xưa", chị Hà Thanh (chủ một cửa hàng nông sản Việt tại Hà Nội) cho biết.

Hồng da tre là đặc sản được nhiều người ưa chuộng.

Sở dĩ hồng da tre được săn đón nhiều là bởi, loại quả này có hương vị và cách thưởng thức khác biệt hơn so với các loại hồng khác. Nếu hồng ngâm có thể ăn từ lúc vỏ còn xanh thì hồng da tre phải đợi đến khi vỏ quả chuyển màu trong veo, thịt chín mềm mới được thưởng thức.

Hay nếu hồng trứng, hồng chén chín đỏ, chỉ cần lột vỏ là ăn được thì hồng da tre lại được đem bổ đôi, lấy thìa xúc từng miếng. Vỏ loại hồng này tuy mỏng nhưng cứng, giống như chiếc bát thu nhỏ để thực khách vừa xúc vừa ăn, từ từ cảm nhận phần thịt dẻo, ngọt, xen lẫn vị giòn sần sật và thanh mát như thạch.

Dù giá cao hơn so với nhiều loại quả truyền thống khác của mùa thu nhưng hồng da tre vẫn là đặc sản, thức quà quê được giới sành ăn "săn đón". Không chỉ được ưa thích bởi cách ăn, hương vị mà loại quả này còn phù hợp với việc vận chuyển đi xa hay đóng gói làm quà biếu mùa thu.

Hồng da tre là một trong những mặt hàng trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.