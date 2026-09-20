Tiểu thương chợ Vinh gượng dậy sau trận ngập

Từ sáng sớm, khi nước đã rút, nhiều tiểu thương có mặt tại chợ, mở cửa các ki-ốt, kho chứa hàng để bắt tay khắc phục hậu quả.

Người kê lại hàng hóa, người cọ rửa nền nhà, thu gom rác, bùn đất; một số hộ đưa những mặt hàng bị ngấm nước ra ngoài kiểm tra, phân loại.

Trước đó, sáng 19/9, mưa lớn kéo dài tại khu vực TP Vinh (cũ) khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và chợ Vinh bị ngập.

Bùn đất, rác thải còn sót lại sau khi nước rút được tiểu thương thu gom, dọn sạch.

Khoảng 9h cùng ngày, nước bắt đầu tràn vào các quầy kinh doanh và kho hàng trong chợ.

Phát hiện nước dâng, các tiểu thương nhanh chóng chuyển hàng lên cao, kê lại các thùng, bao hàng nhằm hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên, tại một số kho chứa, nước lên nhanh khiến việc di chuyển không kịp, một phần hàng hóa và bao bì bị ngấm nước.

Chị Trang, chủ cửa hàng kinh doanh các loại hạt, gạo nếp tại đình phía Tây chợ Vinh cho biết, thời điểm nước dâng vào ban ngày nên phần lớn tiểu thương đều có mặt tại chợ và kịp thời ứng phó.

“May là nước lên vào buổi sáng, lúc mọi người đều đang ở chợ. Thấy nước dâng, ai cũng vội kê hàng lên cao nên hạn chế được thiệt hại.

Nếu mưa lớn, nước lên vào ban đêm thì rất khó xoay xở, hàng hóa có thể bị thiệt hại nặng”, chị Trang chia sẻ.

Sau khi nước rút, công việc khắc phục được triển khai khẩn trương. Bùn đất và rác thải phủ trên nền chợ, len vào nhiều khu vực kinh doanh.

Các tiểu thương dùng chổi, khăn lau, xô nước cọ rửa từng gian hàng, đồng thời kiểm tra lại số hàng hóa vừa trải qua một đêm ngập nước.

Tại các tuyến đường xung quanh chợ, rác, bao bì cùng một số vật dụng bị nước cuốn dạt được thu gom thành từng đống.

Có vị trí lượng rác khá lớn, ảnh hưởng đến lối đi. Tiểu thương phối hợp với lực lượng vệ sinh thu gom, vận chuyển ra khỏi khu vực để trả lại mặt bằng sạch sẽ cho hoạt động kinh doanh.

Tiểu thương khẩn trương khắc phục hậu quả, đưa các gian hàng trở lại hoạt động bình thường.

Bên trong các gian hàng, những thùng hàng bị ướt được lần lượt đưa ra ngoài. Các mặt hàng còn sử dụng được được kiểm tra, sắp xếp lại, trong khi hàng bị ảnh hưởng bởi nước ngập được phân loại để xử lý.

Đến trưa 20/9, nhiều quầy hàng tại chợ Vinh đã cơ bản hoàn tất việc vệ sinh, sắp xếp lại hàng hóa. Dấu nước ngập vẫn còn lưu lại trên tường, nền nhà và một số khu vực, song hoạt động tại chợ đang từng bước trở lại bình thường.

Sau trận mưa lớn, công việc dọn dẹp vẫn còn tiếp diễn tại một số gian hàng. Các tiểu thương tranh thủ khắc phục những phần bị ảnh hưởng, sắp xếp lại quầy sạp với mong muốn sớm ổn định việc buôn bán.