Tiểu thương chợ Tịnh Biên thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Thực tập kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại chợ Tịnh Biên.

Ngày 5-10, Công an phường Tịnh Biên phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy cho ban quản lý, cá nhân kinh doanh và tiểu thương tại chợ Tịnh Biên.

Tại buổi tuyên truyền, Công an phường thông tin các nguy cơ, nguyên nhân phổ biến gây cháy, nổ trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, khí gas và phổ biến các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các tiểu thương được hướng dẫn thực hành kỹ năng chữa cháy, vận hành hệ thống chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ.