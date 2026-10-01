Tiểu thương bật mí cách chọn những trái chanh leo thơm ngon, mọng nước

Chanh dây còn được gọi là chanh leo là một loại trái cây nhiệt đới được trồng nhiều tại Việt Nam. Loại quả này có hương vị thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.

Trong những năm gần đây, chanh dây là một trong những loại quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và cũng đứng đầu về giá trị xuất khẩu.

Thời điểm hiện tại, chanh leo đang là một trong những mặt hàng hoa quả bán chạy trên thị trường, dao động từ 25.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại và chất lượng).

Sở dĩ chanh leo được nhiều người ưa chuộng bởi chứa nhiều vitamin, khoáng chất, giàu chất xơ và ít calo. Loại quả này thường được sử dụng để làm nước ép, kem để giải nhiệt trong ngày hè và các loại bánh kẹo. Ngoài ra, chanh dây còn có thể chế biến các món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Chanh leo được bày bán nhiều trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở siêu thị, chợ dân sinh hay chợ mạng.

"Chanh leo đang được bày bán trên thị trường chủ yếu là chanh leo tím có giá dao động từ 25.000 – 45.000 đồng/kg và chanh leo vàng (chanh leo hoàng kim) có giá cao gấp đôi từ 60.000 – 100.000 đồng/kg. Nhiều năm trở lại đây, chanh leo đang nổi lên là một trong những mặt hàng hoa quả được nhiều người 'săn đón'.

So với những loại hoa quả khác, thì giá chanh dây luôn ở mức ổn định. Thông thường loại quả này sẽ luôn được các nhà hàng, quán nước đặt mua số lượng lớn, đặc biệt là trong mùa nắng nóng giá còn bị đẩy lên cao hơn. Thậm chí vào những đợt 'sốt' hàng, nhiều hôm chúng tôi không nhập được quả để bán", chị Vân Anh (chủ một cửa hàng hoa quả tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Chanh leo là một trong những loại quả nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng bởi hương vị thơm ngon, bổ dưỡng.

Theo các tiểu thương, hiện trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại chanh leo khác nhau, tùy theo sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng có thể lựa chọn quả theo ý mình mong muốn.

Chanh leo hoàng kim và chanh leo thường (chanh leo tím) đều có hương vị riêng và mỗi loại có những ưu điểm riêng. Sự khác nhau rõ rệt nhất giữa hai giống chanh leo này là ở màu sắc vỏ, hương vị và độ ngọt, vì vậy khi mua hàng mọi người cần chú ý quan sát.

Màu sắc vỏ quả chanh leo

Chanh leo hoàng kim: Khi chín có vỏ màu vàng óng hoặc vàng tươi đẹp mắt. Lúc còn nhỏ, quả có màu xanh.

Chanh leo thường (tím): Khi chín có vỏ màu tím sẫm hoặc nâu đỏ, bề mặt hơi nhăn nheo khi già.

Chanh leo có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng và có thể chế biến được nhiều thức ăn, đồ uống hấp dẫn.

Hương vị và độ ngọt của chanh leo

Chanh leo hoàng kim: Vị ngọt thanh tự nhiên (độ ngọt cao, thơm thoang thoảng mùi ổi hoặc mật ong). Bạn có thể ăn trực tiếp mà không cần cho thêm đường.

Chanh leo thường: Vị chua đậm, khi pha nước uống, bạn cần thêm đường hoặc sữa đặc để giảm bớt vị chua

Kích thước và ruột quả chanh leo

Chanh leo hoàng kim: Trái thường to hơn, vỏ bóng, ruột nhiều nước. Hạt bên trong mềm hơn một chút.

Chanh leo thường: Kích thước nhỏ gọn hơn (cỡ quả trứng gà hoặc quả bóng golf), ruột vàng đậm và có nhiều hạt nhỏ cứng.

Chanh leo là một trong những loại trái cây nhận được nhiều cảm tình của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.