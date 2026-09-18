Tiêu thụ xi măng nội địa tháng 8 giảm do mùa mưa nhưng vẫn tăng 33% so với cùng kỳ

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Xi măng (CIDC), trong tháng 8, sản lượng xi măng toàn ngành đạt gần 11,82 triệu tấn. Dù con số này giảm 2% so với tháng 7, tổng sản lượng sản xuất vẫn tăng trưởng ấn tượng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng sản lượng xi măng cả nước vượt mốc 82 triệu tấn.

Sản lượng tiêu xi măng thụ nội địa tháng 8 giảm 7% so với tháng trước.

Mặc dù bức tranh tổng thể khả quan, nhịp tiêu thụ xi măng nội địa trong tháng 8 lại chậm lại dưới tác động của các yếu tố ngắn hạn.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ nội địa đạt gần 7,63 triệu tấn, giảm 7% so với tháng 7. Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm này là do ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài tại nhiều khu vực, làm gián đoạn tiến độ thi công các công trình và suy giảm nhu cầu giao hàng.

Dù vậy, quy mô tiêu thụ nội địa tháng 8 vẫn tăng tới 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng đầu năm, thị trường nội địa đã tiêu thụ hơn 57,37 triệu tấn xi măng.

Xét theo địa lý, khu vực phía Nam tiếp tục duy trì quy mô tiêu thụ cao nhất cả nước, khẳng định sức mua dài hạn vẫn rất khả quan nhờ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Trái ngược với tiêu thụ nội địa, hoạt động xuất khẩu xi măng và clinker trong tháng 8 tiếp tục đối mặt với nhiều lực cản. Tổng sản lượng xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 2,91 triệu tấn, giảm 7% so với tháng trước và giảm 12% so với tháng 8/2025.

Sự suy giảm này thể hiện rõ nhất ở mặt hàng xi măng với sản lượng đạt hơn 1,7 triệu tấn, giảm 11% so với tháng 7. Trong khi đó, xuất khẩu clinker đạt 1,21 triệu tấn, gần như đi ngang so với tháng trước. Cơ cấu xuất khẩu xi măng và clinker trong tháng lần lượt chiếm tỷ trọng 59% và 41%.

Việc xuất khẩu sụt giảm trong khi sản lượng sản xuất toàn ngành vẫn tăng 27% đòi hỏi các doanh nghiệp phải theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại để có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

CIDC nhận định, bước sang tháng 9, thị trường xi măng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng. Hoạt động xây dựng dự báo tăng tốc trở lại khi thời tiết thuận lợi hơn sau mùa mưa, kết hợp với áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thi công các công trình hạ tầng vào giai đoạn nước rút cuối năm.

Tuy nhiên, đà sụt giảm từ kênh xuất khẩu cùng áp lực cạnh tranh gay gắt về giá và nguồn cung vẫn là những bài toán lớn mà toàn ngành xi măng cần tập trung xử lý trong các tháng còn lại.