Tiêu thụ xe điện toàn cầu tháng 10 tăng 8%, đạt hơn 2 triệu xe

Theo báo cáo của Benchmark Mineral Intelligence, một đơn vị nghiên cứu thị trường tại Anh, tổng lượng tiêu thụ xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) ở phân khúc xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ trên toàn cầu đạt 2,09 triệu chiếc trong tháng 10.

Kết quả kinh doanh xe điện toàn cầu tháng 10 cũng giảm nhẹ 3% so với tháng 9 nhưng tăng 8% so với tháng 10/2025, đưa tổng doanh số lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 lên 17,5 triệu chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Charles Lester, Giám đốc dữ liệu của Benchmark Mineral Intelligence cho biết nhu cầu tiêu thụ xe điện toàn cầu quay lại đà tăng trưởng nhờ sức mua duy trì ở mức cao tại châu Âu, mức nền so sánh thấp tại thị trường Mỹ và hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Diễn biến doanh số xe điện toàn cầu từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2026. (Ảnh: Benchmark Mineral Intelligence)

Châu Âu bứt tốc nhờ xe thuần điện, thị trường Mỹ đi ngang

Tại châu Âu, lượng xe điện tiêu thụ trong tháng 10 đạt 510.000 chiếc, giảm 17% so với mức đỉnh lịch sử của tháng 9, nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng đầu năm, doanh số xe điện tại lục địa này tăng 31% nhờ các chương trình trợ giá, giá nhiên liệu tăng cao, quy định khí thải khắt khe của Liên minh châu Âu (EU) và sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới.

Động lực tăng trưởng chính tại châu Âu đến từ dòng xe thuần điện với mức tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi dòng xe PHEV chỉ tăng 7%.

Tại Đức, doanh số xe thuần điện trong tháng 10 tăng gần 80% lên hơn 95.000 chiếc, đưa tỷ lệ xe điện trên tổng lượng ô tô bán mới tại quốc gia này vượt mốc 45%, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022. Thị trường Anh cũng ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, còn Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ xe điện hóa chiếm tới 55% doanh số xe mới trong tháng 10.

Tại khu vực Bắc Mỹ, doanh số xe điện tháng 10 đạt 130.000 chiếc, đi ngang so với tháng 9 nhưng tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025, qua đó thu hẹp mức giảm lũy kế 10 tháng từ 24% xuống còn 21%. Đây là tháng đầu tiên trong năm 2026 khu vực Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Mỹ tiêu thụ khoảng 110.000 xe điện trong tháng 10/2026. Do gói tín dụng thuế liên bang dành cho xe điện tại Mỹ đã hết hạn vào cuối tháng 9/2025, doanh số sụt giảm mạnh ngay sau đó. Thực tế, thị trường xe điện Mỹ hiện chỉ dừng ở trạng thái ổn định trên một mặt bằng doanh số thấp hơn trước đây thay vì phục hồi về nhu cầu.

Trung Quốc xuất khẩu kỷ lục gần 600.000 xe trong một tháng

Tại Trung Quốc, lượng tiêu thụ nội địa trong tháng 10 đạt 1,14 triệu chiếc, tăng 5% so với tháng 9. So với cùng kỳ năm 2025, mức sụt giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc đã thu hẹp xuống còn 12%, so với mức giảm 18% trong tháng 9, đưa mức giảm lũy kế 10 tháng về 11%. Do doanh số toàn thị trường ô tô nói chung tại Trung Quốc sụt giảm nhanh hơn nhóm xe năng lượng mới, tỷ trọng xe điện trên tổng lượng xe bán ra tại nước này vẫn tiếp tục lập đỉnh.

Sức mua trong nước chững lại, các hãng xe Trung Quốc đã duy trì công suất dây chuyền bằng cách dồn lực sang kênh xuất khẩu. Trong tháng 10, lượng xe du lịch năng lượng mới (NEV) xuất khẩu từ Trung Quốc đạt gần 600.000 chiếc, vượt qua mức 558.000 chiếc của tháng 9 để xác lập kỷ lục mới theo tháng.

Lô xe điện chờ xếp lên tàu xuất khẩu tại cảng Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng xuất khẩu từ Trung Quốc đã đẩy doanh số xe điện tại nhóm Rest of the world (các thị trường còn lại trên thế giới ngoài Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ) tăng 85% so với cùng kỳ trong tháng 10, lên mức 300.000 chiếc, vượt qua cả quy mô tiêu thụ của khu vực Bắc Mỹ. Tính chung 10 tháng đầu năm, khu vực này đã tăng trưởng 93%.

Tại Úc, doanh số xe điện tháng 10 tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng sự đổ bộ dồn dập của hàng loạt thương hiệu mới từ Trung Quốc đang làm phân mảnh thị phần và thu hẹp biên lợi nhuận của các đại lý.

Trong khi đó tại Brazil, đà tăng trưởng mạnh từ đầu năm được thúc đẩy bởi hoạt động gom hàng nhập khẩu trước các đợt tăng thuế theo lộ trình, cuộc khủng hoảng nhiên liệu và việc BYD đẩy mạnh sản xuất tại nhà máy địa phương để cung ứng cho cả Argentina và Mexico.

Dù xuất khẩu đang tăng tốc, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc vẫn sẽ phải đối mặt với hai rào cản chính sách lớn trong năm 2027, bao gồm hạn ngạch của EU đối với xe hybrid lắp ráp tại Trung Quốc và việc Bắc Kinh hạ mức hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho xe năng lượng mới xuất khẩu từ 13% xuống còn 9% kể từ ngày 1/4/2027.