Nhân viên điều hành duy trì, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục. Ảnh minh họa: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Đặc biệt, cả 8/8 công ty điện lực trên địa bàn thuộc EVNSPC quản lý đều ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng điện dương; trong đó, Vĩnh Long dẫn đầu với mức tăng 9,77%, tiếp đến là Tây Ninh tăng 9,38%, An Giang tăng 8,64% và Lâm Đồng tăng 8,48%.

Theo Phó Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam Bùi Quốc Hoan, mức tăng trưởng phụ tải tại các địa phương cho thấy nhu cầu điện tiếp tục gia tăng tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và vùng kinh tế trọng điểm. Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cùng với đà phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị tại các địa phương, đặt ra yêu cầu đẩy nhanh đầu tư hạ tầng lưới điện, chủ động đáp ứng phụ tải trong thời gian tới.

“Đây cũng là áp lực đối với ngành điện trong việc bảo đảm hạ tầng truyền tải và phân phối, nhất là khi nhiều địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới”, ông Hoan chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, ông Hoan cho biết, EVNSPC đang tập trung triển khai các dự án đầu tư phát triển lưới điện. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, EVNSPC đã khởi công 50 công trình và đóng điện 69 công trình lưới điện 110-220kV, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các địa phương.

Dự báo năm 2027 và những năm tiếp theo, nhu cầu sử dụng điện tại khu vực phía Nam tiếp tục tăng mạnh theo kế hoạch mở rộng sản xuất, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Đặc biệt, việc triển khai các dự án đầu tư mới, khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất quy mô lớn sẽ làm gia tăng nhu cầu công suất và sản lượng điện rất lớn.

Trước diễn biến này, ông Hoan cho biết, EVNSPC đang phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu phụ tải, cập nhật kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tiến độ triển khai các dự án để xây dựng phương án cung ứng điện phù hợp. Cùng với đầu tư lưới điện, ngành điện miền Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp, người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giảm áp lực phụ tải trong các thời điểm cao điểm nắng nóng.

Theo ông Hoan, việc chủ động dự báo nhu cầu và nâng cao năng lực hạ tầng điện được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam, nhất là khi các địa phương cùng lúc hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số.