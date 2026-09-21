Tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Ngày 21/9/2026, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao bầu đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Trị trân trọng giới thiệu tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh.
QTO - Ngày 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao bầu đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh.
Trung Đức - Tiến Hoàng (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/infographic/202609/tieu-su-va-qua-trinh-cong-tac-cua-dong-chi-chu-tich-ubnd-tinh-quang-tri-9034009/