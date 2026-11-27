Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929-2026) - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Thân thế

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929), tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), trong một gia đình Nho học có truyền thống kính tin Tam bảo.

Thuở thiếu thời, được nuôi dưỡng trong nếp nhà đạo đức, vốn có túc duyên với Phật pháp, ngài sớm phát tâm xuất gia, cầu đạo giải thoát.

Xuất gia, thụ giới và tu học

Với chí nguyện xuất trần, ngài xuất gia tu học tại chùa Miễu, huyện Trực Ninh, Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Sau thời gian chấp lao phục dịch, tu học chốn thiền môn, ngài được thụ giới Sa-di tại chùa Phú Ninh, huyện Trực Ninh; tiếp đó cầu thụ giới Bồ-tát với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ngài thụ giới Tỷ-khiêu tại chùa Liên Hoa, phố Khâm Thiên, Hà Nội, với Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, sau này là Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN.

Trên bước đường tham học, ngài được thân cận và thụ giáo với Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Thi - Tổ Tuệ Tạng, Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc; đồng thời tu học tại chùa Quán Sứ, Hà Nội và các trung tâm Phật học danh tiếng miền Bắc thời đó, nơi đã sản sinh ra nhiều bậc cao Tăng, thạc đức cho Giáo hội trong nhiều thế kỷ.

Ngay từ thời niên thiếu, ngài đã tỏ rõ phẩm hạnh chân tu, chí nguyện tinh chuyên, giới đức trang nghiêm và tâm hạnh thanh tịnh, theo đuổi Giới - Định - Tuệ làm nền tảng tu hành. Với tư chất thông minh và trí nhớ tuyệt luân, ngài đã được các bậc ân sư thế hệ tiền bối chuyên tâm đào tạo để sớm trở thành rường cột của Phật pháp. Ngoài sự nghiệp ôn tầm bối diệp thiền gia, chuyên tâm nghiên cứu kinh, luật, luận, ngài còn trau dồi ngoại điển thành thạo các ngoại ngữ Anh văn, Pháp văn và chuyên sâu tinh thông Hán văn, tạo nền tảng vững vàng cho sự nghiệp nghiên cứu Phật pháp thâm sâu và xiển dương hoằng pháp, giáo dục và giao lưu Phật giáo quốc tế sau này.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp lúc trẻ

Quá trình hành đạo và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc

Trải qua hơn bảy thập kỷ tu học và hoằng hóa, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp luôn lấy tinh thần “Phụng sự Đạo pháp - Hộ quốc an dân” làm phương châm hành đạo.

Năm 27 tuổi, ngài làm thị giả và thông dịch cho Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết trong dịp công du ra nước ngoài tham dự Đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Trong phong trào Tăng Ni, thanh niên, sinh viên phản đối chế độ độc tài Sài Gòn và đấu tranh bảo vệ Phật giáo năm 1963, ngài được phân công đảm nhiệm người phát ngôn và trả lời cho các hãng thông tấn quốc tế, góp phần chuyển tải tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, nhân dân tiến bộ và những người yêu chuộng công lý trên thế giới. Ngài tích cực tham gia các hoạt động vận động bảo vệ Phật giáo, gắn liền với sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân nhằm thể hiện lòng từ bi và chí nguyện vì Đạo pháp, vì công bằng xã hội. Sự kiện ấy đã để lại trong lòng Trưởng lão Hòa thượng một dấu ấn sâu sắc, trở thành động lực để ngài kiên định hơn trên con đường hoằng dương Chính pháp.

Trên phương diện học thuật, ngài đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Đại học Yale và Tiến sĩ tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Ngài từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn.

Suốt cuộc đời, ngài gắn bó mật thiết với Giáo hội và đóng góp công sức lớn lao cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo. Trong sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp, ngài dành nhiều trí lực và tâm lực cho công tác đào tạo Tăng tài, giảng dạy Phật học, nghiên cứu, trước tác và phiên dịch kinh điển. Ngài là vị giáo sư, giảng sư được nhiều thế hệ Tăng Ni Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, tiền thân của Học viện Phật giáo Việt Nam tôn kính. Ngài đã từng nhiều lần giảng dạy và sách tiến chư Tăng Ni và Phật tử qua các trường lớp, đặc biệt khuyến khích các hàng hậu học phát huy trí tuệ, tinh tiến hành trì và thực tiễn phụng sự xã hội, hoằng pháp lợi sinh.

Khi GHPGVN tiến hành công trình biên soạn Đại tạng kinh Việt Nam, ngài đã rất tích cực cùng với các bậc cao Tăng, thạc đức tham gia công tác phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam. Các công trình nghiên cứu, các bộ sách trước tác của ngài như: Phật giáo Việt Nam, Phật giáo với khoa học, cùng nhiều tác phẩm thơ, văn, câu đối của ngài đã góp phần làm phong phú những giá trị tư tưởng, bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy văn hóa truyền thống dân tộc.

Suốt cuộc đời hành đạo, ngài luôn chú trọng việc tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, lấy Giới luật làm nền tảng tu hành, lấy từ bi và trí tuệ làm phương châm phụng sự chúng sinh. Hòa thượng Thích Đức Tuấn, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Southern California, Hoa Kỳ hiện nay là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa XI là đệ tử đầu của ngài và tiếp nối sự nghiệp tu học và hoằng dương Phật pháp của ngài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - nhân chứng đặc biệt của sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam Việt Nam - Ảnh: Đăng Huy

Những trọng trách đối với Giáo hội

Gắn bó với sự nghiệp thống nhất, xây dựng và phát triển GHPGVN, với giới hạnh tinh nghiêm, đạo phong mẫu mực, trí tuệ sắc bén, đức độ sáng ngời và uy tín của một bậc trưởng lão, ngài được chư tôn đức Tăng Ni cung thỉnh đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Giáo hội.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2007-2012, ngài được suy tôn giữ trọng trách Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017, ngài được suy tôn giữ trọng trách Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Trong quá trình phụng sự Giáo hội, ngài đảm nhiệm trọng trách Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam.

Ngài được cung thỉnh làm Chứng minh sư tại nhiều Đại giới đàn, góp phần trang nghiêm giới pháp, duy trì mạng mạch Phật pháp và tiếp nối truyền thống Tăng-già.

Đối với sơn môn pháp phái, trên cương vị Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm, ngài luôn quan tâm gìn giữ và phát huy truyền thống Tổ nghiệp, xây dựng nếp sống thiền môn, giáo dưỡng môn đồ đệ tử, góp phần làm hưng thịnh sơn môn pháp phái.

Ngài là bậc cao Tăng, thạc đức, nổi tiếng với phong thái trí tuệ xuất sắc, giới luật nghiêm minh và tính tình hào sảng, luôn giữ hạnh “Từ - Bi - Hỷ - Xả” làm nền tảng căn bản để hóa độ chúng sinh, đồng thời lấy đức độ và trí tuệ làm ngọn hải đăng soi sáng cho hàng hậu học. Ở tuổi gần 100, tâm của ngài vẫn thường tinh tiến, để mỗi lời nói và hành động đều toát lên phong thái của bậc trưởng lão phạm hạnh, có đủ giới đức và trí tuệ bao quát: đông - tây - kim - cổ. Ngài là biểu tượng của một bậc chân tu khả kính, một bậc mô phạm đã trọn đời cống hiến cho sự trường tồn của Phật pháp và hạnh phúc của nhân sinh. Mặc dù ít giao du và ẩn tu, ngài vẫn có biết bao học trò là Tăng, Ni và Phật tử ở trong nước và nước ngoài.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, ngài cũng luôn nêu cao tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, khiêm cung, tận tụy với các công tác Phật sự, hết lòng vì sự nghiệp xương minh Phật pháp và sự phát triển của GHPGVN; luôn luôn là chỗ nương tựa vững chắc cho Tăng Ni và Phật tử trên toàn quốc.

Thời kỳ viên tịch

Trải qua hơn bảy thập niên tu hành nơi cửa Phật, ngài đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, giáo dục Tăng tài, truyền trì Giới luật và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc.

Những năm cuối đời, mặc dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, ngài vẫn luôn quan tâm đến các Phật sự của Giáo hội, ân cần giáo huấn môn đồ đệ tử, sách tấn hàng hậu học tinh tiến tu hành, giữ gìn Giới luật, tiếp nối sự nghiệp của chư Phật, chư Tổ.

Hóa duyên đã mãn, thuận lý vô thường, Trưởng lão Hòa thượng an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút, ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM); trụ thế: 98 năm, 74 hạ lạp.

Sự viên tịch của ngài là một mất mát lớn đối với GHPGVN, sơn môn pháp phái Vĩnh Nghiêm và toàn thể môn đồ pháp quyến.

Cuộc đời và sự nghiệp hành đạo của ngài là tấm gương sáng về đạo phong, giới đức, tinh thần phụng sự Đạo pháp - Dân tộc, để các thế hệ Tăng Ni, Phật tử noi theo.

Nhục thân tuy đã trở về với tứ đại, song đạo hạnh và công đức của ngài vẫn còn lưu dấu trong lòng Giáo hội, sơn môn pháp phái và hàng môn đồ tứ chúng.

(BTV Báo Giác Ngộ biên tập từ thông tin Ban Tổ chức Lễ tang cung cấp)