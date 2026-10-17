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Tiểu sử Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Tiểu sử Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin.

Tiểu sử Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin.

Trung Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tieu-su-tong-thong-thuy-sy-guy-parmelin-457205.html