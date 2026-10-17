Tiểu sử Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin

Phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, các Hội Phụ nữ cơ sở trong Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới. Từ việc chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến thực hiện các chương trình an sinh xã hội,, những hoạt động ấy thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa giá trị nhân văn nơi biên cương Tổ quốc và phát huy vai trò của phụ nữ Bộ đội Biên phòng trong công tác dân vận, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.