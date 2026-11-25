Tiểu sử Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng giới thiệu tiểu sử của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) từ ngày 27-28/11.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tieu-su-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-473245.html