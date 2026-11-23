Hòa thượng Minh Giác

- Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự,

- Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

- Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh (cũ);

- Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh (cũ);

- Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh (cũ);

- Trụ trì chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM)

Thân thế

Hòa thượng Minh Giác, thế danh Dương Tuấn Minh, sinh ngày mùng 8-10-Nhâm Thìn (1952) tại miền Nam, trong một gia đình trung hậu, kính tin Tam bảo. Thân phụ là cụ ông Dương Văn Thân, thân mẫu là cụ bà Dương Thị Thanh.

Được hun đúc trong nề nếp gia phong và sớm có tịnh căn sâu dày, từ thuở thiếu thời, ngài đã bộc lộ tâm tính trầm tĩnh, hiếu thuận với song thân, không màng vui chơi thế tục mà thường thích vãn cảnh chùa, lắng nghe kinh kệ.

Thời kỳ xuất gia tu học

Hòa thượng Minh Giác khi còn trẻ

Năm Giáp Thìn (1964), trước cảnh chiến cuộc miền Nam lan rộng, thấu hiểu lẽ vô thường, cậu thiếu niên Dương Tuấn Minh khi ấy mới 12 tuổi đã phát tâm xin song thân cho xuất gia tầm đạo.

Năm 1965, hội đủ duyên lành, ngài chính thức xuất gia tại chùa Pháp Quang (Gia Định - nay là P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) - ngôi cổ tự thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda), được Hòa thượng Thiện Luật tiếp nhận làm đệ tử. Cuối năm Ất Tỵ (1965), sau thời gian rèn luyện nếp sống thiền môn và thông thuộc kinh luật căn bản, ngài được Bổn sư thế phát, cho tấn đàn thọ giới Sa-di, ban pháp danh Minh Giác.

Giai đoạn 1965-1979, đất nước trải qua nhiều biến cố lịch sử khốc liệt và khó khăn thời hậu chiến, đời sống tự viện nhiều thiếu thốn. Giữa muôn trùng thử thách, Sa-di Minh Giác vẫn giữ vững chí nguyện, lấy câu "Cảnh ngộ càng gian nan, giới đức càng phải sáng tỏ" làm kim chỉ nam. Ngài tinh cần chấp tác, miệt mài nghiên tầm Tam tạng kinh điển, trau dồi cổ ngữ Pāli, nghiêm trì 10 giới Sa-di.

Năm Kỷ Mùi (1979), khi tròn 27 tuổi, đạo hạnh viên mãn, ngài được chư tôn đức tác thành cho tấn đàn thọ giới Cụ túc tại giới trường chùa Pháp Quang, dưới sự chứng minh và truyền giới của Hòa thượng Pháp Tịnh (Đàn đầu Hòa thượng) và cố Hòa thượng Hộ Giác (Yết-ma A-xà-lê). Từ đây, Tỳ-kheo Minh Giác chính thức dự vào hàng Tăng bảo, kế thừa mạng mạch Chánh pháp.

Đạo nghiệp hoằng pháp và phụng sự

Năm Ất Sửu (1985), trước đức độ khiêm cung và tinh thần phụng sự vô vị lợi, Hòa thượng được Giáo hội cùng môn phong tứ chúng cung thỉnh đảm nhận trọng trách trụ trì chùa Pháp Quang.

Tiếp quản ngôi già-lam trong giai đoạn kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, Hòa thượng đã từng bước vận động thiện tín trùng tu chánh điện, xây dựng bảo tháp, Tăng xá, giảng đường, trai đường... Ngôi tự viện đơn sơ ngày nào dần trở thành trung tâm tu học trang nghiêm, mang đậm bản sắc Phật giáo Nam truyền giữa lòng đô thị.

Hòa thượng Minh Giác làm Giáo thọ A-xà-lê truyền giới cho giới tử Phật giáo Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang (P.Tam Bình) trong Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào năm 2023 - Ảnh: Nguyện Truyền

Tâm niệm "Chùa to cảnh đẹp không bằng Tăng chúng trang nghiêm", Hòa thượng đặc biệt chú trọng đào tạo Tăng tài, trực tiếp hướng dẫn hàng hậu học tu tập Kinh - Luật - Luận, giữ gìn nếp sống thiểu dục tri túc và tinh thần Lục hòa cộng trụ.

Đối với hàng cư sĩ tại gia, ngài duy trì đều đặn các khóa tu Bát quan trai giới, giảng giải giáo lý bình dị giúp Phật tử chuyển hóa khổ đau trong đời sống. Song hành với việc hoằng pháp, Hòa thượng tích cực hướng dẫn Phật tử thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội: cứu trợ đồng bào vùng bão lũ, xây cầu nông thôn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học... góp phần làm sáng tỏ tinh thần từ bi của đạo Phật trong lòng dân tộc.

Công đức và ghi nhận

Với những đóng góp bền bỉ cho Đạo pháp và Dân tộc, ngài được Giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng và được tín nhiệm suy cử đảm nhiệm nhiều trọng trách.

Ở cấp Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Minh Giác được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy cử tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN hai nhiệm kỳ liên tiếp: khóa VIII (2017-2022) và khóa IX (2022-2027).

Hòa thượng Minh Giác nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Tâm Quý

Với GHPGVN TP.HCM, ngài đã đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng qua các thời kỳ: Ủy viên Thành hội Phật giáo TP.HCM (1997-2002), Phó Văn phòng Thành hội (2002-2007), Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thành hội (2007-2012), Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hai nhiệm kỳ (2012-2017; 2017-2022), Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (2022-2027) và được cung thỉnh vào hàng giáo phẩm Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ I (2026-2031).

Tại địa phương, Hòa thượng từng đảm nhiệm cương vị Thư ký Ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (1987-1990), Chánh Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (1990-2002) và được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh qua nhiều nhiệm kỳ.

Song hành cùng các Phật sự, Hòa thượng cũng tích cực dấn thân trong công tác mặt trận và chính quyền địa phương với vai trò Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh (cũ) cùng Đại biểu HĐND P.13, Q.Bình Thạnh (cũ), góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận công đức phụng sự của Hòa thượng, Nhà nước, Mặt trận và Giáo hội đã trao tặng ngài nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Huy hiệu TP.HCM; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Q.Bình Thạnh (cũ); Kỷ niệm chương của Bộ Công an; cùng nhiều Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) tri ân công đức đến Hòa thượng Minh Giác cùng chư vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển tại địa phương - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Thời kỳ viên tịch

Thuận thế vô thường, Hòa thượng Minh Giác đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ) tại chùa Pháp Quang (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM); trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp.

Hơn sáu thập niên xuất gia tầm đạo và hành đạo, cuộc đời Hòa thượng Minh Giác là tấm gương sáng ngời về hạnh khiêm cung, nghiêm trì Giới luật và tinh thần tri túc, để lại niềm kính tiếc và kính ngưỡng sâu sắc trong lòng Tăng Ni, Phật tử hệ phái Phật giáo Nguyên thủy nói riêng và GHPGVN nói chung.

(BTV Báo Giác Ngộ biên tập từ thông tin Ban Tổ chức Lễ tang cung cấp)