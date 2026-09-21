TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VƯƠNG QUỐC TUẤN, TÂN BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

Quá trình công tác của đồng chí Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồ Họa Báo Quảng Trị.

Quá trình công tác của đồng chí Vương Quốc Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê quán phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý giáo dục; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 22/1/2026, đồng chí Vương Quốc Tuấn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, từ tháng 7/2024, đồng chí Vương Quốc Tuấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 7/2025, đồng chí Vương Quốc Tuấn là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập.

Từ ngày 17/11/2025 đồng chí Vương Quốc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 18/9/2026, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030./.