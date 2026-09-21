Tiểu sử đồng chí Trương Minh Huy Vũ, tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ngày 21/9, tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh (HIDS) kiêm Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của đồng chí Trương Minh Huy Vũ, tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Đồ họa Báo SGGP

Quá trình công tác của đồng chí Trương Minh Huy Vũ, tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Theo TTXVN, đồng chí Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984; quê quán: xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24/12/2015.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, đồng chí Trương Minh Huy Vũ là giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2108 đến tháng 12/2022, đồng chí Trương Minh Huy Vũ là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó ban Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Minh Trương Minh Huy Vũ là Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2022 đến nay.

Từ tháng 10/2025 đến nay, đồng chí Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030; kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh./.