TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TPHCM

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Được. Đồ họa Báo SGGP

Ngày 12/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TPHCM thực hiện công tác nhân sự đối với đồng chí Nguyễn Văn Được.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành biểu quyết thông qua.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Được

Đồng chí Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968; quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất, Thạc sĩ Địa chất học. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Được từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Tại Quyết định số 1918-QĐNS/TW ngày 14/2/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Được.

Tại kỳ họp lần thứ 21 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 20/2/2025, đồng chí Nguyễn Văn Được, tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh./.