Phê chuẩn đồng chí Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Tại Quyết định số 1839/QĐ-TTg, ngày 24/9/2026 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đồ họa báo Thái Nguyên

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thế Mạnh

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh từng kinh qua các vị trí công tác như Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ngày 18/9/2026, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 19/9/2026, tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã bầu đồng chí Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.