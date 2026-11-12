TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ QUỐC PHONG, TÂN CHỦ TỊCH UBND TPHCM
HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM
Trưa 12/11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Như vậy, đồng chí Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Quốc Phong
Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tieu-su-dong-chi-le-quoc-phong-tan-chu-tich-ubnd-tphcm-119261112105322858.htm