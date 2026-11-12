TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ QUỐC PHONG, TÂN CHỦ TỊCH UBND TPHCM

Bộ Tài chính cho biết, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 05/11/2026 là 717.161,3 tỷ đồng, đạt 74,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, trong đó có 1 đơn vị chưa giải ngân.