Tiểu sử đồng chí Bùi Hoàng Phương, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Bùi Hoàng Phương. Đồ họa Báo Quảng Trị

Quá trình công tác của đồng chí Bùi Hoàng Phương

Đồng chí Bùi Hoàng Phương (sinh năm 1983); quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu bầu./.