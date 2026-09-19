Sáng 19/9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan và cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt “Bác Hồ với ngày hội non sông”.