Tiểu Lý Phi Đao và những phiên bản màn ảnh đáng nhớ

Trong thế giới võ hiệp của Cổ Long, Lý Tầm Hoan là một nhân vật đặc biệt. Không mang dáng vẻ của một đại hiệp luôn xuất hiện với khí thế mạnh mẽ, Lý Tầm Hoan gây ấn tượng bởi sự hào hoa, phóng khoáng nhưng cũng chất chứa nhiều bi kịch. Xuất thân là Thám hoa, sở hữu tuyệt kỹ Tiểu Lý Phi Đao với khả năng bách phát bách trúng, nhân vật này lại lựa chọn cuộc sống phiêu bạt, luôn đứng giữa những mối quan hệ tình cảm và ân oán khó tháo gỡ. Chính chiều sâu ấy khiến Lý Tầm Hoan trở thành một trong những hình tượng được chuyển thể nhiều lần trên màn ảnh Hoa ngữ.

Một trong những phiên bản đáng chú ý đầu tiên là Đa tình kiếm khách vô tình kiếm ra mắt năm 1977, do Địch Long đảm nhận vai Lý Tầm Hoan. Tác phẩm của điện ảnh Hong Kong khi ấy được xây dựng theo phong cách võ hiệp đặc trưng của dòng phim Cổ Long, chú trọng những màn giao đấu nhanh, gọn cùng bầu không khí giang hồ giàu chất điện ảnh. Địch Long mang đến một Lý Tầm Hoan điềm tĩnh, từng trải và có phần lạnh lùng. Hình tượng này khác với vẻ lãng tử được nhiều khán giả nhớ đến sau này, nhưng lại tạo nên dấu ấn riêng trong lịch sử chuyển thể nhân vật.

Tiêu Ân Tuấn trong vai Lý Tầm Hoan ở Tiểu Lý Phi Đao 1999, phiên bản để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Địch Long cũng tiếp tục gắn với thế giới nhân vật của Cổ Long trong Ma kiếm hiệp tình, phần phim có liên hệ với câu chuyện về Lý Tầm Hoan và A Phi. Thời kỳ này, dòng phim võ hiệp Hong Kong phát triển mạnh, còn những tác phẩm chuyển thể Cổ Long thường được đầu tư vào phần võ thuật lẫn cách xây dựng nhân vật. Sự xuất hiện của Địch Long vì thế góp phần định hình hình ảnh Lý Tầm Hoan trên màn ảnh thời kỳ đầu, trước khi nhân vật này bước sang một giai đoạn mới với truyền hình.

Trên màn ảnh nhỏ, Tiểu Lý Phi Đao từng được TVB thực hiện từ năm 1978 với Chu Giang đóng chính. Đây là một trong những phiên bản truyền hình sớm đưa câu chuyện về Lý Tầm Hoan đến với khán giả qua hình thức dài tập. Sau đó, nhân vật tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án khác của Hong Kong và Đài Loan. Việc một nhân vật được chuyển thể liên tục trong nhiều thập niên cho thấy sức hút đặc biệt của thế giới võ hiệp Cổ Long, đồng thời cho phép mỗi thế hệ diễn viên tìm ra một cách thể hiện khác nhau.

Tuy nhiên, nhắc đến Tiểu Lý Phi Đao, phiên bản năm 1999 với Tiêu Ân Tuấn vẫn là cái tên để lại ký ức sâu đậm với đông đảo khán giả. Bộ phim quy tụ Tiêu Ân Tuấn, Tiêu Tường, Giả Tịnh Văn, Ngô Kinh cùng nhiều diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. So với những tác phẩm trước, phiên bản này đẩy mạnh yếu tố tình cảm và tâm lý nhân vật, đồng thời mở rộng nhiều tuyến truyện để phù hợp với cấu trúc phim truyền hình dài tập. Truyền thông Trung Quốc từng nhận xét tác phẩm mang màu sắc cổ trang tình cảm rõ nét, bên cạnh phần võ thuật được đầu tư dưới sự tham gia của Viên Hòa Bình.

Tạo hình Lý Tầm Hoan của Tiêu Ân Tuấn trở thành hình ảnh kinh điển khi nhắc đến Tiểu Lý Phi Đao.

Tiêu Ân Tuấn cũng tạo nên một diện mạo rất khác cho Lý Tầm Hoan. Gương mặt điển trai, mái tóc dài, trang phục cổ trang cùng phong thái lãng tử khiến hình ảnh nhân vật nhanh chóng trở thành ký ức quen thuộc với khán giả yêu phim võ hiệp. Nếu Lý Tầm Hoan của Địch Long thiên về vẻ từng trải và trầm tĩnh, Tiêu Ân Tuấn lại nhấn mạnh sự hào hoa, đa tình nhưng cô độc của nhân vật. Chính cách thể hiện này giúp phiên bản năm 1999 có sức sống lâu dài và thường xuyên được nhắc lại khi khán giả nhìn lại những bộ phim Cổ Long kinh điển.

Điểm thú vị của Tiểu Lý Phi Đao nằm ở chỗ mỗi lần chuyển thể, Lý Tầm Hoan lại được khoác lên một diện mạo mới. Có phiên bản thiên về võ thuật, có tác phẩm chú trọng tình cảm, trong khi những bản khác tập trung khai thác sự cô độc và những lựa chọn đầy day dứt của nhân vật. Tuy nhiên, hình ảnh người quân tử sở hữu tuyệt kỹ phi đao nhưng luôn phải đối diện với những mất mát vẫn là sợi dây kết nối các phiên bản.

Sau nhiều thập niên, Tiểu Lý Phi Đao vẫn giữ được vị trí riêng trong dòng phim võ hiệp Hoa ngữ. Những màn phi đao chỉ là phần dễ nhận biết nhất, còn sức sống thực sự của tác phẩm đến từ Lý Tầm Hoan - một đại hiệp không hoàn hảo, có tài năng, có tình cảm và cũng có những nỗi đau rất đời thường. Qua từng thế hệ diễn viên, nhân vật tiếp tục được làm mới, nhưng khí chất lãng tử và bi kịch của Lý Tầm Hoan vẫn khiến hình tượng này trở thành một trong những dấu ấn khó quên của thế giới võ hiệp Cổ Long.