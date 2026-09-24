'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày để giữ mức 44 kg, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn của chế độ giữ dáng này

Trong chương trình Tiểu Ni Tử Gia Gia Tửu, Trần Nghiên Hy, 41 tuổi, chia sẻ những phương pháp kiểm soát cân nặng từng áp dụng.

Nữ diễn viên hiện nặng 44 kg, cao 1,61 m và chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày. Đây là biến thể cực đoan của nhịn ăn gián đoạn, gọi là OMAD, viết tắt của One Meal A Day.

Theo thang phân loại BMI của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho người trưởng thành châu Á, chỉ số của cô xấp xỉ 16,98 kg/m², thuộc nhóm thiếu cân do dưới ngưỡng 18,5 kg/m². Thiếu cân kéo dài có thể ảnh hưởng hệ nội tiết, mật độ xương và sức khỏe miễn dịch.

Trần Nghiên Hy cho biết ban ngày cô hầu như không thèm ăn và muốn tránh đầy bụng hoặc buồn ngủ để tập trung làm việc. Cô chỉ uống cà phê pha sữa dừa rồi dồn thức ăn vào bữa tối để thuận tiện gặp gỡ bạn bè.

Trần Nghiên Hy. Ảnh: Chic

Việc nhịn từ sáng đến chiều rồi ăn nhiều vào buổi tối có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản, ảnh hưởng giấc ngủ và kiểm soát đường huyết.

Âu Dương Ni Ni tiết lộ khi 2 người mới quen, khẩu phần cả ngày của Trần Nghiên Hy chỉ bằng 1 bữa của cô.

Trước khi tham gia Thần điêu đại hiệp, Trần Nghiên Hy tìm chuyên gia và kiêng muối tuyệt đối suốt 5 năm. Cô cho rằng cơ thể dễ tích nước, khiến khuôn mặt sưng tròn trước ống kính. Khi ăn bên ngoài, nữ diễn viên vẫn không dùng gia vị chứa muối.

Sau đó, khi đóng phim với Trương Thư Hào, cô tham vấn 1 chuyên gia khác để kiểm soát calo. Trần Nghiên Hy dùng ứng dụng cân đo từng gam protein, rau củ, định lượng thịt và tính tỷ lệ tinh bột. Cô kết hợp chế độ ăn với tập luyện và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Các bác sĩ dinh dưỡng và nội tiết khuyến cáo cộng đồng không nên sao chép mù quáng các phương pháp ép cân này.

Muối cung cấp ion natri cần thiết cho cân bằng điện giải, huyết áp và dẫn truyền thần kinh. Cắt giảm quá mức có thể gây hạ natri máu, mệt mỏi, chuột rút, tụt huyết áp tư thế; trường hợp nặng có thể dẫn đến phù não hoặc rối loạn nhịp tim.

WHO khuyến cáo lượng muối dưới 5 g mỗi ngày thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Trần Nghiên Hy và con trai. Ảnh: Weibo

Chế độ OMAD có thể khiến cơ thể khó hấp thu đủ vi chất, vitamin và chất xơ trong 24 giờ, đồng thời tăng nguy cơ sỏi túi mật do dịch mật ứ trệ khi nhịn kéo dài.

Việc cân đo từng gam thức ăn hoặc sợ gia vị kéo dài có thể là dấu hiệu sớm của rối loạn ăn uống, cần được tư vấn bởi chuyên gia tâm lý và bác sĩ dinh dưỡng lâm sàng có chứng chỉ.

Mỗi cơ thể có nhu cầu chuyển hóa khác nhau. Can thiệp dinh dưỡng sâu cần dựa trên xét nghiệm sinh hóa máu và chỉ định y khoa, không nên áp dụng theo kinh nghiệm của người nổi tiếng.

Trần Nghiên Hy nổi tiếng với Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Năm ngoái, cô đóng Thư kích hồ điệp cùng Châu Kha Vũ, diễn viên kém cô 19 tuổi. Tác phẩm nhận phản hồi tích cực, giúp cô được chú ý trở lại.