'Tiểu Long Nữ lạ nhất màn ảnh' khiến Lưu Đức Hoa si mê

Ngô Thanh Liên từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1998, vai diễn Tiểu Long Nữ do Ngô Thanh Liên thể hiện khiến cô nhận không ít “gạch đá” từ khán giả bởi phục trang màu đen trái ngược hình ảnh thuần khiết của nhân vật này lâu nay.

Chính vì tạo hình này, Ngô Thanh Liên được xem là “Tiểu Long Nữ độc lạ nhất màn ảnh màn ảnh Hoa ngữ”.

Mỹ nhân duy nhất công khai từ chối Lưu Đức Hoa

Sinh năm 1968 tại Đài Loan (Trung Quốc), Ngô Thanh Liên bước vào nghệ thuật khi đang học năm hai đại học. Cô có cơ hội hợp tác với “Thiên vương” Lưu Đức Hoa qua tác phẩm Thiên Nhược Hữu Tình. Bộ phim giúp cô nổi tiếng, đồng thời nhận được đề cử “Nữ diễn viên mới xuất sắc” tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 10.

Sau đó, sự nghiệp của Ngô Thanh Liên tiếp tục thăng hoa với hàng loạt tác phẩm như Dạ bán ca thanh, Ẩm thực nam nữ, Bán sinh duyên... Năm 1998, Ngô Thanh Liên được chọn đóng vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Dù có khả năng diễn xuất tốt và ngoại hình nổi bật nhưng việc tạo hình nhân vật với trang phục đen đã khiến Ngô Thanh Liên hứng chỉ trích dữ dội. Song vai diễn cũng giúp tên tuổi minh tinh được chú ý nhiều hơn.

Tạo hình Tiểu Long Nữ của Ngô Thanh Liên từng nhận nhiều tranh cãi.

Thời hoàng kim, Ngô Thanh Liên nổi bật theo một cách hoàn toàn khác so với những biểu tượng nhan sắc như Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền hay Trương Mạn Ngọc. Cô không sở hữu vẻ đẹp kiểu mỹ nhân hoàn hảo quen thuộc nhưng khí chất trầm tĩnh, sự thông minh cùng nét thanh lịch nhẹ nhàng khiến mỹ nhân họ Ngô trở nên khó quên.

Ngoài ra, đối với nhiều khán giả, Ngô Thanh Liên còn được nhớ đến là người phụ nữ duy nhất từng công khai khước từ “Thiên vương” Lưu Đức Hoa. Vẻ đẹp thanh tao, ngọt ngào của Ngô Thanh Liên từng khiến Lưu Đức Hoa si mê. Anh ra sức theo đuổi, thậm chí cầu hôn nữ diễn viên nhiều lần nhưng đều bị cô từ chối.

Ngô Thanh Liên từng khiến Lưu Đức Hoa si mê.

Sống ẩn dật tuổi xế chiều

Cũng như đa số mỹ nhân khác, chuyện tình cảm của Ngô Thanh Liên trải qua nhiều thăng trầm. Cô từng có mối tình này kéo dài tới 11 năm với tài tử Đà Tông Hoa. Đến năm 1993, cả hai đính hôn. Không lâu sau đó, hai người chia tay. Nguyên nhân đổ vỡ được hai diễn viên chia sẻ là ít có thời gian bên nhau và quá bận rộn với công việc khiến tình cảm dần phai nhạt.

Đến năm 2007, Ngô Thanh Liên âm thầm đăng ký kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) với một người làm trong ngành y. Sau khi kết hôn, Ngô Thanh Liên dừng hoàn toàn hoạt động nghệ thuật. Năm 41 tuổi, Ngô Thanh Liên mới sinh con trai đầu lòng.

Ngô Thanh Liên chọn cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn.

Theo truyền thông Hoa ngữ, gia đình nữ diễn viên định cư ở nước ngoài một thời gian dài. Vài năm trở lại đây, Ngô Thanh Liên mới quyết định chuyển về Thượng Hải (Trung Quốc) sinh sống.

Ở tuổi 58, Ngô Thanh Liên chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng. Cô không còn xuất hiện trước công chúng, tránh xa mạng xã hội. Người hâm mộ đôi lúc vẫn bắt gặp cô để mặt mộc đi phương tiện công cộng hoặc dùng bữa tại những quán ăn nhỏ cùng gia đình.

Sau rất nhiều năm rời showbiz, diện mạo của nàng “Tiểu Long Nữ” cũng thay đổi đến mức không ai nhận ra. Ở bức ảnh mới nhất do khán giả chụp, Ngô Thanh Liên gây sốc khi xuất hiện với diện mạo già nua, tóc bạc trắng.

Ngoại hình của Ngô Thanh Liên ở tuổi 58.

Nhiều khán giả nhận xét Ngô Thanh Liên không còn là “người tình màn ảnh”, mà đã hoàn toàn trở thành một người mẹ, người vợ bình thường. Cô cũng từ chối mọi lời mời tái xuất, từ chối phẫu thuật thẩm mỹ, mặc thời gian để lại dấu vết trên gương mặt. Việc mỹ nhân một thời chọn bình yên thay vì hào quang showbiz cũng khiến khán giả trân trọng.