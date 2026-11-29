Hơn 30 năm kể từ khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần điêu đại hiệp (1995), Lý Nhược Đồng vẫn duy trì sức hút với công chúng. Thay vì lo lắng trước những dấu hiệu tuổi tác, nữ diễn viên dành thời gian chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.

Không để tuổi tác trở thành áp lực

Trong một chia sẻ gần đây, Lý Nhược Đồng tiết lộ rằng từ sau tuổi 30, cô không còn quá bận tâm đến tuổi tác, thậm chí có lúc không nhớ chính xác mình bao nhiêu tuổi.

Điều nữ diễn viên quan tâm là sức khỏe, niềm vui và sự hài lòng của bản thân thay vì cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn ngoại hình của người khác.

Đây cũng là một khía cạnh đáng chú ý trong hành trình chăm sóc bản thân của nữ diễn viên. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động miễn dịch, chuyển hóa và các quá trình liên quan đến lão hóa tế bào.

Duy trì tinh thần tích cực không đồng nghĩa với việc có thể ngăn chặn lão hóa, nhưng là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Kiên trì tập luyện hàng chục năm, chú trọng giấc ngủ

Bắt đầu đến phòng gym từ năm 34 tuổi, Lý Nhược Đồng hiện duy trì lịch tập 3-5 ngày mỗi tuần, với các bài nâng tạ, cardio và rèn luyện cơ bụng. Mỗi buổi tập thường kéo dài 1-2 tiếng.

Thay vì chỉ chú trọng cân nặng, cô quan tâm đến sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động. Đây là những yếu tố đặc biệt cần thiết khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên.

Nữ diễn viên cũng không lựa chọn phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt. Cô duy trì vận động, kiểm soát chế độ ăn và vẫn thưởng thức những món yêu thích.

Khi lịch trình cho phép, Lý Nhược Đồng cố gắng ngủ khoảng 10 tiếng mỗi đêm.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần áp dụng lịch tập hay thời lượng ngủ giống nữ diễn viên. Mỗi người có thể lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với thể trạng và điều kiện sống của mình.

Ở tuổi 60, điều đáng ngưỡng mộ ở Lý Nhược Đồng không chỉ là diện mạo trẻ trung mà còn là thái độ tự tin trước sự thay đổi của thời gian. Thay vì mải miết tìm cách níu giữ thanh xuân, nữ diễn viên lựa chọn sống khỏe mạnh và trân trọng hiện tại.

Lý Nhược Đồng khoe cơ bắp săn chắc ở tuổi 60, thành quả của nhiều năm kiên trì tập luyện - Nguồn video: Instagram @carmanlee0816.