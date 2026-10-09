Tiểu khó kéo dài ở nam giới, cảnh giác với hẹp niệu đạo

Tiểu khó, tia nước tiểu yếu, phải rặn hoặc thời gian đi tiểu kéo dài là những triệu chứng nam giới không nên chủ quan.

Bên cạnh phì đại tuyến tiền liệt hay các bệnh lý bàng quang, hẹp niệu đạo cũng có thể là nguyên nhân gây cản trở dòng nước tiểu và cần được thăm khám, điều trị phù hợp.

1. Những nguyên nhân nào gây hẹp niệu đạo?

Niệu đạo nam giới là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, đồng thời đảm nhiệm việc dẫn tinh dịch khi xuất tinh. Hẹp niệu đạo xảy ra khi lòng niệu đạo bị thu hẹp do hình thành mô sẹo sau tổn thương, viêm hoặc các nguyên nhân khác.

NỘI DUNG: 1. Những nguyên nhân nào gây hẹp niệu đạo? 2. Tiểu khó kéo dài là dấu hiệu cần lưu ý 3. Không tự điều trị bằng thuốc hoặc thuốc nam

Mức độ hẹp có thể khác nhau, từ một đoạn hẹp nhẹ đến tình trạng lòng niệu đạo bị thu hẹp đáng kể, làm cản trở dòng tiểu.

Khi dòng nước tiểu bị cản trở, bàng quang phải tăng hoạt động để tống nước tiểu ra ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài, chức năng đường tiết niệu có thể bị ảnh hưởng.

Hẹp niệu đạo có thể xuất hiện ở nhiều vị trí và diễn biến không giống nhau ở từng người. Vì vậy, việc xác định chính xác vị trí, chiều dài và mức độ hẹp có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Một trong những nguyên nhân thường gặp là chấn thương niệu đạo, chẳng hạn chấn thương vùng tầng sinh môn hoặc vùng chậu.

Hẹp niệu đạo cũng có thể xuất hiện sau một số thủ thuật, can thiệp đường tiết niệu như đặt sonde tiểu, nội soi niệu đạo - bàng quang hoặc phẫu thuật liên quan đến đường tiết niệu. Nguy cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có loại thủ thuật, tình trạng tổn thương và thời gian đặt ống thông.

Một số trường hợp liên quan đến viêm niệu đạo, đặc biệt là các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục như lậu nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp. Một số bệnh viêm da, niêm mạc vùng sinh dục như lichen sclerosus cũng có thể liên quan đến hẹp niệu đạo.

Ngoài ra, có những trường hợp không xác định được nguyên nhân rõ ràng. Vì vậy, không phải mọi người bệnh hẹp niệu đạo đều có tiền sử chấn thương hoặc can thiệp y tế.

Tiểu khó, tia nước tiểu yếu hoặc tiểu kéo dài có thể là dấu hiệu hẹp niệu đạo. Ảnh AI.

2. Tiểu khó kéo dài là dấu hiệu cần lưu ý

Hẹp niệu đạo thường biểu hiện bằng các triệu chứng đường tiểu dưới. Người bệnh có thể nhận thấy:

Tia nước tiểu yếu, nhỏ.

Khó bắt đầu đi tiểu, phải rặn hoặc dùng sức ép bụng.

Thời gian đi tiểu kéo dài.

Dòng tiểu bị ngắt quãng hoặc nhỏ giọt sau khi tưởng đã tiểu xong.

Cảm giác bàng quang chưa được làm rỗng hoàn toàn.

Tiểu nhiều lần, tiểu gấp.

Các triệu chứng này không đặc hiệu cho hẹp niệu đạo mà cũng có thể gặp trong phì đại tuyến tiền liệt, rối loạn chức năng bàng quang, sỏi hoặc một số bệnh lý khác. Do đó, nam giới có tình trạng tiểu khó kéo dài không nên tự chẩn đoán là "yếu thận" hoặc tự mua thuốc điều trị.

Đặc biệt, khi không thể đi tiểu, bụng dưới căng tức, đau nhiều dù rất buồn tiểu, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí bí tiểu và tìm nguyên nhân.

3. Không tự điều trị bằng thuốc hoặc thuốc nam

Thuốc uống thông thường không thể làm mô sẹo do hẹp niệu đạo tự biến mất và mở lại đoạn niệu đạo bị hẹp. Người bệnh không nên tự mua thuốc nam, thuốc lá hoặc các sản phẩm quảng cáo với công dụng "tiêu sẹo", "thông niệu đạo" để điều trị.

Sau can thiệp, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ về chăm sóc, dùng thuốc và tái khám. Thời gian lưu sonde tiểu sau phẫu thuật không giống nhau ở tất cả trường hợp mà phụ thuộc vào kỹ thuật, vị trí và mức độ tổn thương. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý tháo hoặc kéo dài thời gian lưu ống thông.

Việc giữ vệ sinh vùng sinh dục, chăm sóc sonde đúng hướng dẫn và tái khám đúng lịch giúp phát hiện sớm nhiễm khuẩn, rò nước tiểu hoặc dấu hiệu tái hẹp.

Hẹp niệu đạo không phải là tình trạng không thể điều trị. Tuy nhiên, bệnh có thể tái phát và cần được theo dõi lâu dài ở một số người bệnh.

Khi xuất hiện tiểu khó kéo dài, tia nước tiểu yếu hoặc các triệu chứng ngày càng tăng, nam giới nên đi khám chuyên khoa thay vì âm thầm chịu đựng. Chẩn đoán đúng nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp là yếu tố quan trọng giúp cải thiện dòng tiểu và bảo vệ chức năng đường tiết niệu.