Ngày 26/11, Thi hành án dân sự TP Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy ma túy và các vật chứng liên quan trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm phạm các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng (Thi hành án dân sự TP Quảng Ninh) tổ chức tiêu hủy ma túy và các vật chứng liên quan trong vụ án Bùi Đình Khánh.

Việc tiêu hủy được thực hiện theo Bản án số 41/2026/HS-ST ngày 15/5/2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (nay là Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh) và Bản án số 781/2026/HS-PT ngày 25/9/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

Số ma túy bị tịch thu, tiêu hủy gồm toàn bộ mẫu ma túy hoàn lại sau giám định và đã được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) niêm phong trong hai phong bì. Cùng với đó là nhiều mẫu vật hoàn lại sau giám định và các vật chứng khác của vụ án.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng kiểm tra các vật chứng trước khi tiêu hủy.

Quá trình tiêu hủy có sự tham gia của VKSND, Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan của TP Quảng Ninh cùng đại diện Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Việc tổ chức tiêu hủy nhằm thi hành phần quyết định về xử lý vật chứng trong bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Theo bản án, từ tháng 2/2025 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gam. Số ma túy này do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Tang vật của vụ án được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) niêm phong.

Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc, tổng khối lượng 87 gam, chứa MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích bán. Quá trình điều tra xác định, Khánh chuẩn bị hai khẩu súng AK, một khẩu súng Colt xoay, 89 viên đạn và vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an TP Quảng Ninh, hy sinh. Sau đó, Khánh tiếp tục truy đuổi, bắn nhiều phát đạn làm hư hỏng ba ô tô của lực lượng Công an, gây thiệt hại 126,685 triệu đồng.

Số ma túy và vật chứng trong vụ án Bùi Đình Khánh bị tiêu hủy.

Toàn bộ số tang vật của vụ án Bùi Đình Khánh đã được tiêu hủy theo quy định.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/5/2026, Bùi Đình Khánh bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”; 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Hà Thương Hải bị tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tù chung thân về tội “Giết người”; 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 25/9/2026, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải cùng một số bị cáo khác; giữ nguyên quyết định về tội danh và hình phạt đối với Khánh và Hải. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.