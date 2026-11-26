Việc tiêu hủy vật chứng được thực hiện theo Quyết định thi hành án chủ động số 12608/QĐ-THADS ngày 17.11.2026 của Thi hành án dân sự thành phố, căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2026/HS-ST ngày 15.5.2026 của TAND tỉnh Quảng Ninh (nay là TAND thành phố Quảng Ninh) và Bản án hình sự phúc thẩm số 781/2026/HS-PT ngày 25.9.2026 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành kiểm tra tình trạng niêm phong, lập biên bản mở niêm phong và tổ chức tiêu hủy các vật chứng bằng phương pháp đốt.

Chấp hành viên Thi hành án dân sự thành phố đọc quyết định thi hành án chủ động đối với vụ án. Ảnh: QN

Vật chứng thuộc diện tiêu hủy gồm toàn bộ số ma túy hoàn lại sau giám định, các mẫu vật hoàn lại sau giám định, sim điện thoại, thiết bị lưu trữ, đầu thu hình ảnh camera và các vật chứng khác thuộc diện tịch thu tiêu hủy theo bản án.

Hoạt động được thực hiện với sự phối hợp của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Công an thành phố, Công an xã Bình Liêu, UBND phường Cao Xanh và dưới sự kiểm sát của Viện KSND thành phố.

Việc tiêu hủy bảo đảm thi hành các quyết định về xử lý vật chứng của bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Vật chứng của vụ án. Ảnh: QN

Theo nội dung Bản án số 41/2026/HS-ST và Bản án số 781/2026/HS-PT, từ tháng 2.2025 đến ngày 17.4.2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm làm nơi cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gam, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán. Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc, tổng khối lượng 87 gam ma túy MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích bán.

Quá trình điều tra xác định, Khánh còn chuẩn bị hai khẩu súng AK, một khẩu súng Colt xoay, 89 viên đạn và vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng mở niêm phong và tổ chức tiêu hủy các vật chứng trong vụ án. Ảnh: QN

Khoảng 21 giờ ngày 17.4.2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh sử dụng súng AK bắn, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an thành phố Quảng Ninh hy sinh. Sau đó, Khánh tiếp tục truy đuổi, bắn nhiều phát đạn làm hư hỏng ba ô-tô của lực lượng Công an, gây thiệt hại tài sản trị giá 126,685 triệu đồng.

Ngày 15.5.2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên Bùi Đình Khánh tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Khánh phải chấp hành án tử hình.

Đối với Hà Thương Hải, Tòa tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tù chung thân về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngày 25.9.2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải cùng một số bị cáo khác, giữ nguyên các quyết định về tội danh và hình phạt đối với hai bị cáo này. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.