Tiêu hủy hơn 35.000 cuốn sách giả trong vụ án Nguyễn Trung Luật và đồng phạm

Vận chuyển số tang vật từ kho giữ đi tiêu hủy.

Cụ thể, đối với tang vật tạm giữ của đối tượng Phạm Thạch Kim Điền, tiêu hủy 4.280 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; 3.852 cuốn sách tiếng Anh các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhập khẩu; 2.165 cuốn sách giáo khoa, sách tiếng Anh các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản nước ngoài. Đối với tang vật tạm giữ của đối tượng Lê Duy Quang, tiêu hủy 3.804 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; hơn 19.900 cuốn truyện, vở ô ly, tô màu, tập viết của nhiều nhà xuất bản. Đối với tang vật tạm giữ của Nguyễn Văn Ánh, tiêu hủy 1.720 cuốn sách giáo khoa các loại ghi trên bìa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, 2 vật chứng tịch thu sung công gồm: tang vật tạm giữ của Nguyễn Trung Luật là một xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes Printer, BKS 51B-058.55, kèm theo chìa khóa xe và tang vật tạm giữ của đối tượng Nguyễn Văn Tiến là một xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes Sprinter, BKS 51B-052.42, kèm theo chìa khóa xe.

Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thành lập Hội đồng tiêu hủy (hình thức cắt, xén) đối với sách giáo khoa, đồng thời bàn giao ô-tô vi phạm cho UBND xã Hòa Vang để tiến hành các thủ tục sung công theo đúng quy định của pháp luật.

Từ năm 2022, Nguyễn Trung Luật - Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát, cùng một số đồng phạm tổ chức in lậu và tiêu thụ 1.648.737 cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm, cùng 347.220 bản in bán thành phẩm chưa hoàn thiện. Số sách này giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Nếu tính theo giá bìa, tổng giá trị lô sách giả lên tới hơn 51 tỷ đồng. Đường dây này bị Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, bóc gỡ vào năm 2024. Khi vụ án được đưa ra xét xử, với vai trò là người cầm đầu đường dây, Nguyễn Trung Luật, bị tuyên 12 năm tù. Các đối tượng còn lại bị tuyên từ 3-8 năm tù.