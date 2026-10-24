Tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm, kem nền, phấn má hồng không rõ nguồn gốc

Ngày 24/10, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội QLTT số 1 vừa phối hợp với Công an phường Đông Quang kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh T.T.V. do bà T.T.V. làm chủ, tại phường Đông Quang.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại, như phấn má hồng, kem nền… với tổng trị giá hàng hóa hơn 84 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh thừa nhận số mỹ phẩm nêu trên là hàng nhập lậu, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Lực lượng QLTT phát hiện hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm, kem nền, phấn má hồng không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh T.T.V. về hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, với số tiền phạt 70 triệu đồng.

Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Hiện tại, cơ sở đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn.