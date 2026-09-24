Tiêu huỷ gần 3.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế sản phẩm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 24/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh L.T.M.T.T (tại thôn Quang Trung, xã Tiên Tiến) phát hiện số lượng lớn thực phẩm phục vụ thị trường Tết Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có gần 3.500 chiếc bánh trung thu và 150kg kẹo dẻo (tổng trị giá gần 50 triệu đồng) không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.