Lực lượng chức năng giám sát việc bốc dỡ tang vật vi phạm hành chính tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty Môi trường Tiến Phát, xã Mỹ Thọ.

Tang vật thuộc hai phương án xử lý gồm: 14.818 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 1 xe mô tô hai bánh và khoảng 3 tấn hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông, tổng trị giá trên 444 triệu đồng.

Công nhân mở các thùng thuốc lá điếu nhập lậu để đưa đi tiêu hủy dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Việc tiêu hủy tại cơ sở có chức năng xử lý chất thải nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và ngăn hàng hóa bị tịch thu quay trở lại thị trường. Đối với thuốc lá điếu nhập lậu, tiêu hủy là khâu cuối trong quá trình xử lý tang vật, góp phần phòng, chống buôn lậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.