Tiêu hủy gần 15.000 bao thuốc lá nhập lậu tại xã Mỹ Thọ
Ngày 20-11, tại nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Tiến Phát (xã Mỹ Thọ), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy.
Tang vật thuộc hai phương án xử lý gồm: 14.818 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 1 xe mô tô hai bánh và khoảng 3 tấn hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông, tổng trị giá trên 444 triệu đồng.
Việc tiêu hủy tại cơ sở có chức năng xử lý chất thải nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và ngăn hàng hóa bị tịch thu quay trở lại thị trường. Đối với thuốc lá điếu nhập lậu, tiêu hủy là khâu cuối trong quá trình xử lý tang vật, góp phần phòng, chống buôn lậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/tieu-huy-gan-15-000-bao-thuoc-la-nhap-lau-tai-xa-my-tho-a247436.html