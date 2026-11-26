Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy và các vật chứng liên quan trong quá trình tiêu hủy.

Theo nội dung các bản án, từ tháng 2/2025 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị nơi cất giấu 25 bánh heroin, nặng hơn 8,67 kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán. Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc, tổng khối lượng 87 gam, để bán lại.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, Bùi Đình Khánh nổ súng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an Quảng Ninh, hy sinh. Khánh tiếp tục nổ súng, làm hư hỏng ba ô tô của lực lượng Công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Số lượng ma túy trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm.

Ngày 15/5/2026, TAND tỉnh Quảng Ninh (nay là TAND TP Quảng Ninh) tuyên Bùi Đình Khánh án tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 4 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Khánh phải chấp hành án tử hình.

Hà Thương Hải bị tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tù chung thân về tội “Giết người” và các mức án tù có thời hạn về ba tội khác. Hình phạt chung đối với Hải là tử hình. Ngày 25/9/2026, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên tội danh và hình phạt đối với hai bị cáo.

Ma túy và các vật chứng bị tiêu hủy.

Thi hành phần quyết định về xử lý vật chứng của bản án đã có hiệu lực pháp luật, ngày 26/11, Thi hành án dân sự TP Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy toàn bộ số ma túy hoàn lại sau giám định, gồm 25 bánh heroin có tổng khối lượng 8.673,37 gam và 87 gam ma túy các loại MDMA, Ketamine và Methamphetamine. Các vật chứng khác thuộc diện tiêu hủy gồm SIM điện thoại, thiết bị ghi hình, ổ cứng, túi đựng và dụng cụ sử dụng ma túy.

Kiểm sát viên Phòng 11, VKSND TP Quảng Ninh kiểm sát quá trình kiểm tra niêm phong, mở niêm phong, kiểm đếm và tiêu hủy vật chứng. Sau khi ma túy và các vật chứng được đốt cháy hoàn toàn, Hội đồng tiêu hủy kiểm tra lại và lập biên bản theo quy định.