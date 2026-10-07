Tiêu huỷ 170 sản phẩm quần, áo giả mạo nhãn hiệu

Thượng tá Đặng Minh An, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiêu huỷ 170 sản phẩm quần, áo giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton, Chanel, DG...,

Số hàng hoá trên được phát hiện qua kiểm tra tại Hộ kinh doanh H.B (Khóm 1, Phường Lý Văn Lâm), do bà N.N.T.T (sinh năm 1984, thường trú tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hộ này đang kinh doanh 170 sản phẩm quần, áo các loại không có hoá đơn, chứng từ và giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm là 61 triệu đồng

Lực lượng chức năng tiêu huỷ hàng hoá vi phạm theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và các quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau, đã xử phạt vi phạm hành chính Hộ kinh doanh H.B với tổng số tiền 51 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu; đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm.

Việc kiểm tra, xử lý và tiêu huỷ hàng hoá vi phạm nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng./.