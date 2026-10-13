Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Trần Minh Châu - Lớp 4A9, Trường Tiểu Học Đức Giang (Hà Nội) tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài thi "Tiểu học Đức Giang - Nơi em được tỏa sáng" được đăng tải trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam.

Khi nhắc đến một ngôi trường hạnh phúc, người ta thường nghĩ ngay đến tiếng cười, sự an toàn và tình yêu thương. Thế nhưng giá trị cốt lõi của hạnh phúc trong giáo dục hiện đại còn vươn xa hơn thế, đó là nơi chắp cánh cho sự tự tin và khơi gợi trọn vẹn tiềm năng độc đáo của từng đứa trẻ. Dưới mái trường Tiểu học Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, hành trình ấy đang được viết nên mỗi ngày bằng tất cả tâm huyết và sự tận tụy của các thầy cô giáo.

Mỗi học sinh sinh ra đều là một cá thể độc lập với những sở thích, thế mạnh và tốc độ phát triển riêng biệt. Hiểu được điều đó, thầy cô giáo tại Tiểu học Đức Giang chưa bao giờ dùng một thước đo chung duy nhất để áp đặt lên tất cả các em. Thay vào đó, nhà trường luôn nỗ lực xây dựng một ngôi trường cởi mở, nơi các em không bị áp lực bởi sự so sánh, mà được khuyến khích khám phá chính mình. Dù đó là một em nhỏ có năng khiếu nghệ thuật, một cây toán học triển vọng, hay đơn giản là một cậu bé, cô bé có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến bạn bè - tất cả đều được nhìn nhận, trân trọng và tạo không gian phát triển tối đa.

Hạnh phúc ở ngôi trường này đôi khi đến từ những khoảnh khắc rất giản dị: là ánh mắt lấp lánh tự hào của một học sinh khi tự tay giải được một bài toán khó; là tiếng vỗ tay rộn rã của cả lớp dành cho một bức tranh ngộ nghĩnh; hay sự dũng cảm giơ tay phát biểu dù câu trả lời chưa hoàn toàn chính xác. Ở Tiểu học Đức Giang, sai lầm không phải là điều đáng sợ, mà là những bước đệm quý giá trên con đường trưởng thành. Thầy cô luôn bên cạnh lắng nghe, truyền ngọn lửa tin yêu để các em dám ước mơ, dám khác biệt và dám dấn thân.

Chính sự tôn trọng và khích lệ ấy đã biến Tiểu học Đức Giang trở thành một bệ phóng vững chắc. Những bài học không chỉ nằm trên trang sách mà thấm sâu vào tư duy, giúp các em học sinh bước ra thế giới bên ngoài với một tinh thần kiên cường, lòng tự trọng và sự tự tin tỏa sáng từ chính bản năng chân thật nhất của mình.

Ba bước dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" Bước 1: Thí sinh gửi bài lên diễn đàn để có cơ hội nhận Giải thưởng bài viết có nhiều lượt tương tác nhất: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 Bước 2: Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải:https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc Bước 3: Gửi bài thi (viết tay) về Ban Tổ chức để tiến hành chấm và trao giải (địa chỉ nhận bài dự thi: Tầng 5, số 12, ngõ 71, phố Láng Hạ, Hà Nội). Thời hạn nhận bài từ 1/8 đến 30/9/2026 (theo dấu bưu điện).