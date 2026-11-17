Nghiên cứu quy mô lớn tiết lộ mối liên hệ đáng kể giữa bệnh tiểu đường type 2 và bệnh Alzheimer. Nguồn: Shutterstock

Nghiên cứu do Đại học Curtin (Australia) chủ trì, được công bố ngày 16/11, đã tổng hợp và phân tích 40 công trình khoa học. Các nhà nghiên cứu phát hiện, trung bình cứ 1.000 người mắc tiểu đường type 2 thì mỗi năm có khoảng 5 người được chẩn đoán mắc mới bệnh Alzheimer.

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã sàng lọc 9.431 bài báo khoa học, lựa chọn 40 nghiên cứu với hơn 27 triệu điểm dữ liệu. Trong đó, 23 nghiên cứu cung cấp thông tin về tỷ lệ mắc mới Alzheimer và 26 nghiên cứu đánh giá mối liên hệ giữa tiểu đường type 2 với nguy cơ mắc căn bệnh này.

Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ mắc mới Alzheimer là 4,71 ca trên 1.000 người/năm. Sau khi điều chỉnh các yếu tố liên quan trong phân tích thống kê của những nghiên cứu ban đầu, nhóm mắc tiểu đường type 2 có nguy cơ tương đối mắc Alzheimer cao hơn 53% so với nhóm không mắc tiểu đường.

Đáng chú ý, tỷ lệ mắc mới có sự khác biệt tùy theo phương pháp xác định bệnh. Những nghiên cứu sử dụng hồ sơ y tế hành chính ghi nhận trung bình 4 ca Alzheimer trên 1.000 người/năm, trong khi các nghiên cứu sử dụng phương pháp khác ghi nhận 10,24 ca.

Theo Tiến sĩ Emmanuel Adewuyi, tác giả nghiên cứu, nghiên cứu này tập trung riêng vào mối liên hệ giữa tiểu đường type 2 và bệnh Alzheimer, thay vì gộp nhiều dạng tiểu đường hoặc sa sút trí tuệ như một số nghiên cứu tổng quan trước đây. Qua đó, công trình cung cấp thêm dữ liệu về tần suất xuất hiện các ca Alzheimer mới ở nhóm bệnh nhân tiểu đường.

Ông Adewuyi cho rằng, việc kết hợp chỉ số nguy cơ tương đối với tỷ lệ mắc mới giúp đánh giá rõ hơn gánh nặng bệnh Alzheimer ở những người mắc tiểu đường type 2.

Các tác giả lưu ý, kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa hai căn bệnh nhưng chưa chứng minh tiểu đường type 2 là nguyên nhân trực tiếp gây ra Alzheimer. Dù vậy, những phát hiện này bổ sung cơ sở khoa học cho thấy bệnh tiểu đường type 2 không chỉ là vấn đề kiểm soát đường huyết mà còn có thể liên quan đến những nguy cơ sức khỏe lâu dài, trong đó có bệnh Alzheimer.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc nhận diện rõ hơn mối liên hệ giữa hai căn bệnh sẽ góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ suy giảm nhận thức, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện hơn trong theo dõi và chăm sóc người mắc tiểu đường.