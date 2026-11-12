Tiêu dùng thông minh bắt đầu từ kỹ năng đánh giá thông tin

Trong kỷ nguyên số, khi thông tin quảng cáo ngày càng đa dạng và khó kiểm chứng, việc trang bị kỹ năng tiêu dùng thông minh cho sinh viên trở nên cần thiết. Tại sự kiện “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số”do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại và các đơn vị liên quan tổ chức ngày 11/11, PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhấn mạnh, khả năng đánh giá, nhận diện thông tin sai lệch chính là yếu tố quan trọng giúp người trẻ đưa ra quyết định mua sắm đúng đắn, có trách nhiệm.

Thực hiện: Trần Khoa