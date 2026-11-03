Tiêu dùng là động lực quan trọng, trực tiếp và bền vững của tăng trưởng kinh tế

Phát huy sức mua và niềm tin của người tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng

Phát biểu tại chương trình CONSUMER FEST – Ngày hội tri ân người tiêu dùng năm 2026, diễn ra ngày 31/10/2026 tại tỉnh Hưng Yên, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng, tôn vinh những sản phẩm, thương hiệu uy tín, đồng thời khẳng định vị trí trung tâm của người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại chương trình CONSUMER FEST – Ngày hội tri ân người tiêu dùng năm 2026.

Trong nền kinh tế, hoạt động sản xuất và tiêu dùng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến sự vận hành và phát triển của thị trường. Từ góc độ này, ông Phạm Mạnh Hùng đề cao vai trò của sức mua trong nước, coi tiêu dùng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng.

“Chúng ta thường nói nhiều đến vai trò của đầu tư, xuất khẩu hay khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế, nhưng có một động lực hết sức quan trọng, trực tiếp và bền vững, đó chính là tiêu dùng. Mọi quyết định mua sắm của hàng triệu người dân không chỉ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống mà còn tạo ra thị trường, thúc đẩy sản xuất, mở rộng dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế”.

Theo đó, tiêu dùng không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của sản xuất mà còn gắn chặt với niềm tin của người dân vào thị trường. Sự đồng hành và tin tưởng của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu lâu dài.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn, việc phát huy sức mua của thị trường trong nước cần gắn với nâng cao chất lượng tiêu dùng và củng cố niềm tin của người dân.

Các đại biểu đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng.

Tăng trưởng kinh tế không chỉ được thể hiện qua kết quả sản xuất, đầu tư hay xuất khẩu mà còn qua sự cải thiện thực chất về thu nhập, đời sống và khả năng tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ chất lượng. Khi người dân có thu nhập tốt hơn, yên tâm về chất lượng hàng hóa và sẵn sàng chi tiêu, đó sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Lấy chất lượng và trách nhiệm làm nền tảng xây dựng niềm tin người tiêu dùng

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, người tiêu dùng không chỉ quyết định lựa chọn sản phẩm mà còn trực tiếp đánh giá chất lượng và uy tín thương hiệu. Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thực sự đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm, coi đây là triết lý kinh doanh và nguyên tắc hành động thay vì chỉ dừng lại ở khẩu hiệu quảng bá.

Từ quan điểm đó, ông nhấn mạnh ý nghĩa thực chất của hoạt động tri ân người tiêu dùng:

“Tri ân người tiêu dùng không chỉ là tổ chức những chương trình khuyến mại, những sự kiện mua sắm hay những lời cảm ơn. Sự tri ân thiết thực nhất chính là cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, giá cả hợp lý hơn và sự bảo vệ tốt hơn đối với quyền lợi của họ”.

Những yêu cầu này cũng gắn với mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cùng các đại biểu tham dự chương trình CONSUMER FEST – Ngày hội tri ân người tiêu dùng năm 2026.

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề cao vai trò của báo chí trong mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo đó, báo chí không chỉ là cầu nối thông tin giữa doanh nghiệp và thị trường mà trước hết phải là kênh thông tin tin cậy, phục vụ lợi ích chính đáng của người dân.

Với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”, ông Phạm Mạnh Hùng mong muốn Ngày hội tri ân người tiêu dùng năm 2026 không chỉ là dịp mua sắm, trải nghiệm và giao lưu mà còn khẳng định những giá trị của một thị trường phát triển bền vững, nơi người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ; doanh nghiệp đề cao chất lượng, uy tín và trách nhiệm; cơ quan quản lý tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, báo chí đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Một số hình ảnh trong khuôn khổ Ngày hội tri ân người tiêu dùng: