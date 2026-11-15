Tiểu đoàn Vệ binh 30, Bộ Tham mưu Quân khu 3: Chuẩn điều lệnh, đẹp tác phong

Trên sân tập Đại đội Vệ binh 1, Tiểu đoàn Vệ binh, không khí luyện quân sôi nổi. Theo hiệu lệnh người chỉ huy, các chiến sĩ đồng loạt thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ. Từng hàng quân thẳng tắp, động tác thống nhất, tư thế nghiêm trang. Thi thoảng, cán bộ huấn luyện dừng đội hình, trực tiếp chỉnh sửa tư thế đứng, cách đánh tay, nhịp bước cho từng chiến sĩ. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tập trung, chính xác và quá trình rèn luyện công phu.

Quan sát buổi huấn luyện, chúng tôi nhận thấy sự tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ trong hướng dẫn, sửa tập. Một cánh tay đưa chưa đúng vị trí, một bước chân chưa thống nhất với đội hình đều được phát hiện, uốn nắn kịp thời. Có những động tác, chiến sĩ phải thực hiện nhiều lần mới đạt yêu cầu. Sự nghiêm túc ấy không chỉ nhằm tạo nên đội hình thống nhất mà còn rèn cho bộ đội tính kiên trì, cẩn trọng, ý thức chấp hành mệnh lệnh.

Chỉ huy Đại đội Vệ binh 1, Tiểu đoàn Vệ binh 30 chỉnh sửa động tác điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ.

Vừa hoàn thành nội dung luyện tập, Hạ sĩ Đinh Công Liêm, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Vệ binh 1, tranh thủ trao đổi với đồng đội về những động tác còn chưa thống nhất. Đồng chí Liêm chia sẻ: “Điều lệnh đội ngũ là nội dung quen thuộc nhưng khi thực hiện nhiệm vụ canh gác, nghi lễ, yêu cầu về độ chính xác và sự thống nhất cao hơn nhiều. Có những động tác chúng tôi phải luyện tập nhiều lần, tự điều chỉnh từng chi tiết nhỏ. Qua đó, tôi cũng rèn được tính cẩn thận, sự tự tin và tác phong nghiêm túc hơn”.

Theo Đại úy Đoàn Như Nam, Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh 1, đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng, tác phong chính quy, động tác chuẩn xác và khả năng duy trì sự tập trung cao độ. Vì vậy, đơn vị tổ chức huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, lấy thực hành làm chính, kết hợp luyện tập cá nhân với phối hợp đội hình. Cán bộ trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn, sửa tập đến từng chiến sĩ, kiên quyết khắc phục những biểu hiện chủ quan, qua loa trong luyện tập.

Đại úy Đoàn Như Nam cho biết: “Chúng tôi không chỉ yêu cầu bộ đội thực hiện đúng động tác mà còn chú trọng rèn phong thái đĩnh đạc, sự bình tĩnh, tự tin và tinh thần trách nhiệm. Mục tiêu là để mỗi chiến sĩ hình thành tác phong chính quy, mẫu mực, duy trì thường xuyên cả trong huấn luyện, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ”.

Cùng với điều lệnh đội ngũ, tiêu binh, nghi lễ, đơn vị chú trọng huấn luyện thể lực, nâng cao sức bền, sự dẻo dai cho bộ đội. Những ngày mưa phùn, gió rét, việc duy trì sự tập trung trong thời gian dài càng đòi hỏi ý chí và sức chịu đựng của chiến sĩ vệ binh. Bởi vậy, các nội dung rèn luyện thể lực được gắn với yêu cầu nhiệm vụ, giúp chiến sĩ có đủ sức khỏe, bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những điều kiện khác nhau.

Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Vệ binh 1 tự luyện tập và chỉnh sửa động tác giúp đồng đội.

Không chỉ trên thao trường, những yêu cầu về lễ tiết, tác phong còn được duy trì trong sinh hoạt, công tác hằng ngày. Từ cách xưng hô, chào hỏi, báo cáo đến giao tiếp với cấp trên, đồng chí, đồng đội và nhân dân đều được cán bộ hướng dẫn, uốn nắn. Đặc biệt, khi thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ vệ binh phải giữ thái độ bình tĩnh, lịch sự, đúng mực nhưng kiên quyết trong chấp hành nguyên tắc, quy định.

Hạ sĩ Hoàng Tuấn Minh, Chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Vệ binh 1, tâm sự: “Cán bộ thường xuyên nhắc nhở chúng tôi rằng, mỗi lời nói, hành động khi thực hiện nhiệm vụ đều góp phần tạo nên hình ảnh của đơn vị. Vì vậy, ngoài rèn luyện kỹ năng, thể lực, tôi luôn chú ý giữ gìn lễ tiết, tác phong, ứng xử đúng mực với mọi người”.

Với đặc thù thường xuyên tiếp xúc, giao tiếp với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các đoàn khách đến thăm, làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ vệ binh không chỉ cần chấp hành nghiêm điều lệnh, mà còn cần có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự. Từ lời chào, cách hướng dẫn đến xử trí các tình huống phát sinh đều phải bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đồng thời thể hiện sự tận tình, trách nhiệm. Vì vậy, cùng với rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đơn vị luôn coi trọng giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, bồi dưỡng văn hóa ứng xử, giúp bộ đội hình thành phong cách làm việc chính quy, mẫu mực.

Thiếu tá Trần Ngọc Huỳnh, Phụ trách Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Vệ binh 30, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định huấn luyện không chỉ để bộ đội giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải xây dựng người chiến sĩ vệ binh toàn diện, có bản lĩnh vững vàng, thể lực tốt, tác phong đĩnh đạc, ứng xử văn minh, lịch sự. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nhận thức rõ trách nhiệm giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Tiểu đoàn Vệ binh 30 kết hợp chặt chẽ huấn luyện với giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đội ngũ cán bộ thường xuyên sâu sát, kịp thời uốn nắn những hạn chế, phát huy vai trò nêu gương, giúp chiến sĩ hình thành thói quen tự giác, nghiêm túc trong sinh hoạt, công tác.

Từ những động tác được chỉnh sửa tỉ mỉ mỗi ngày đến việc giữ gìn lễ tiết, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 30 đang từng bước cụ thể hóa yêu cầu “chuẩn điều lệnh, đẹp tác phong”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ vệ binh chính quy, mẫu mực.