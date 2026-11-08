Tiểu đoàn Trinh sát 28 tổ chức diễn đàn thanh niên rèn luyện kỷ luật
Tối 7-11, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Trinh sát 28 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên Tiểu đoàn 28 xung kích xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn”.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11). Diễn đàn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ với nhiều nội dung trao đổi thiết thực.
Thông qua hình thức thảo luận, tìm hiểu pháp luật và trao đổi trực tiếp, cán bộ, đoàn viên thanh niên Tiểu đoàn Trinh sát 28 đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.
Các ý kiến tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác định hướng tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đồng thời, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng tác phong công tác khoa học, nghiêm túc.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tieu-doan-trinh-sat-28-to-chuc-dien-dan-thanh-nien-ren-luyen-ky-luat-post604322.html