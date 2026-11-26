Năm tháng trôi qua, chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng những trang sử hào hùng về những người lính thầm lặng, quả cảm, gan lì của Tiểu đoàn Đặc công 408 (Bộ đội địa phương tỉnh Gia Lai) vẫn luôn vang vọng mãi. Ra đời trên mảnh đất Tây Nguyên kiên cường, bất khuất, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí sáng tạo, đánh hiểm thắng lớn” và giương cao khẩu hiệu “Ra quân là đánh thắng”, Tiểu đoàn Đặc công 408 đã nhanh chóng trưởng thành, giáng cho kẻ thù những đòn chí mạng ngay tại vùng hậu cứ vững chắc nhất của chúng.

Ra đời trong khói lửa và những trận đánh mở màn vang dội

Sáng ngày 15/12/1967, tại khu rừng bên suối Đak Sơ Mei ,huyện Đak Đoa ( nay xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai), Tiểu đoàn Đặc công 408 chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ Tư lệnh B3 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Biên chế ban đầu của đơn vị gồm Tiểu đoàn Bộ và 4 đại đội (K60, K70, K80, K90), mang trọng trách luồn sâu, đánh hiểm vào hậu cứ, sở chỉ huy, kho tàng và phương tiện chiến tranh của Mỹ - ngụy trên địa bàn thị xã Pleiku cùng vùng ven, góp phần thúc đẩy phong trào chiến tranh du kích. Trong giờ phút thiêng liêng ngày thành lập, Chính trị viên Nguyễn Cầm đã thay mặt toàn đơn vị thề quyết tâm: “Khắc phục mọi khó khăn, giữ vững quan điểm, lập trường cách mạng, đánh Mỹ đến cùng trong bất kỳ tình huống nào” và “Tiểu đoàn 408 quyết tâm đánh thắng từ trận đầu”.

Khí thế đó lập tức được hiện thực hóa bằng trận đánh mở màn vào cứ điểm Lệ Chí (đêm 17/12/1967). Đây là cứ điểm phòng thủ vòng ngoài kiên cố của hậu cứ Quân đoàn II ngụy ở Pleiku, được bảo vệ bởi 1 đại đội địch, hỏa lực mạnh (4 khẩu cối 81mm, đại liên, M79) cùng 5–6 lớp rào thép gai và hào chông dày đặc. Tiểu đoàn sử dụng lực lượng 2 đại đội với 65 tay súng, trang bị súng AK và thủ pháo, bí mật chia làm 6 mũi đánh trận nội. Đúng 23 giờ 30 phút, đơn vị nổ súng. Chỉ sau 25 phút tiến công chớp nhoáng, ta làm chủ hoàn toàn trận địa, diệt gọn cứ điểm, loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 tên địch, phá sập 10 lô cốt, 8 nhà lính, phá hủy 4 khẩu cối 81mm, 1 cối 61mm, 2 kho đạn và thu 28 súng các loại.

Thừa thắng xông lên, Tiểu đoàn liên tiếp giáng những đòn sấm sét vào hậu cứ địch:

Đêm 1 rạng sáng 2/1/1968: Đại đội 80 tập kích cứ điểm Tân Loi. Chỉ với 2 khẩu cối 82mm và 60 quả đạn, ta bắn sập 10 nhà lính, phá hủy hàng chục xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu gần 50 tên địch.

Đêm 8 rạng sáng 9/1/1968: Đại đội 70 xuất kích đánh vào Xí nghiệp Quốc phòng thuộc Liên đoàn 20 Công binh Mỹ - ngụy, diệt gọn 1 đại đội bảo vệ cùng gần 100 nhân viên kỹ thuật Mỹ, phá hủy 1 máy phát điện, 1 xưởng cơ khí và trên 10 xe quân sự.

Chỉ hơn một tháng sau ngày thành lập, Tiểu đoàn 408 đã tác chiến 9 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 tên Mỹ - ngụy, phá hủy gần 100 xe quân sự và 17 máy bay trực thăng. Bị đánh đau, đầu năm 1968, địch huy động máy bay trinh sát L19, OV10 cùng một trung đoàn hỗn hợp có pháo binh, không quân yểm trợ càn quét ác liệt khu vực Đak Đoa – Đak Sơ Mei. Tuy nhiên, toàn bộ nỗ lực của địch đều thất bại khi Tiểu đoàn đã chủ động, bí mật cơ động về vùng an toàn.

Những mốc son lịch sử và dấu ấn mùa Xuân 1975

Sân bay, tổng kho, sở chỉ huy địch đều nằm sâu trong hậu cứ; muốn tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 408 phải vượt qua trùng điệp đồi núi, suối sâu, ruộng lầy cùng hệ thống ấp chiến lược, đồn bốt, bãi mìn và hàng rào dày đặc. Vượt lên mọi gian khổ, đơn vị đã làm nên hàng loạt trận đánh đi vào lịch sử:

Trận tập kích căn cứ hậu cần Sư đoàn Bộ binh 4 Mỹ Kơty Prông (ngày 23/8/1968): Đây là căn cứ có sân bay dã chiến, kho tàng và bãi đậu thường trực khoảng 300 xe cơ giới phục vụ càn quét Bắc Tây Nguyên. Lực lượng Tiểu đoàn gồm 178 cán bộ, chiến sĩ đã bí mật đột nhập, chỉ sau 25 phút nổ súng đã diệt gọn các mục tiêu, phá hủy 133 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 70 tên Mỹ, đốt cháy 1 kho xăng dầu, đánh sập 11 ngôi nhà và 6 lô cốt. Trận đánh giáng thẳng vào “dạ dày chiến lược” của địch, làm đảo lộn kế hoạch phản kích Hè Thu 1968 của Mỹ - ngụy.

Chuỗi trận đánh vang dội giai đoạn 1969–1972: Tập kích cụm căn cứ hỗn hợp Mỹ Thạch (6/11/1969), tập kích Sở chỉ huy Liên đoàn Biệt động số 2 (13/4/1970), tập kích quận Lệ Trung (11/5/1970), tập kích sân bay Aria (22/7/1970), đánh kho xăng Quân đoàn II (15/5/1972)...

Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân 1975: Pleiku là hướng nghi binh chiến dịch, đòi hỏi bộ đội đặc công phải bám trụ kiên cường, liên tục tiến công để giam chân, thu hút địch. Suốt 2 đêm liền, các chiến sĩ bí mật cắt rào thép gai, vượt bãi mìn, né tránh các vọng gác tuần tra và cử người ngụy trang nằm lại trinh sát ngay trong lòng địch. Đêm 14 rạng sáng 15/3/1975, Đại đội 60 tổ chức 1 mũi chia làm 2 tổ tập kích Tổng kho Aria, đánh nổ tung kho đạn lớn chứa hơn 100 tấn bom đạn, làm rung chuyển cả thị xã Pleiku suốt nhiều giờ liền, khiến tinh thần địch hoàn toàn hoang mang, rệu rã. Đặc biệt, ngày 17/3/1975, một tổ chiến đấu của Đại đội 70 do Đại đội trưởng Chu Quang Tùy chỉ huy đã trực tiếp hạ cờ ba que của địch, cắm lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Tòa Hành chính tỉnh, đánh dấu mốc son giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai.

Chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 408 bàn bạc chiến thuật. Trong ảnh, ông Chu Quang Tùy thời trẻ là người ngoài cùng, bên phải. (Ảnh: NVCC) - ND

Thị xã Pleiku hoàn toàn giải phóng (ngày 17/3/1975) – chiến thắng có sự đóng góp trực tiếp, quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 408.- Ảnh : Báo Gia Lai

Những người con ưu tú làm rạng danh truyền thống đơn vị

Làm nên sức mạnh của Tiểu đoàn Đặc công 408 là biết bao tấm gương chiến đấu quả cảm, kiên trung của các cán bộ, chiến sĩ:

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Thân Minh Tám (Thanh Minh Tám, tên thật là A Núk) – người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên.- Ảnh : BP

Anh hùng LLVTND Thân Minh Tám (Thanh Minh Tám): Người chiến sĩ đặc công quả cảm nổi tiếng với câu nói bất hủ: “Nếu có chết tôi nằm trên cánh máy bay địch mà chết”.Ông được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 19-9-1967. Ông mất ngày 21-11-2016,

Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Y Đôn: Nguyên Chuẩn úy, Đại đội phó Đại đội 70 Đặc công, Tiểu đoàn 408. Ông đã chiến đấu can trường và anh dũng hy sinh ngày 6/11/1969 trong trận đánh vào cụm căn cứ hỗn hợp Mỹ Thạch; được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 6/11/1978.

Chính trị viên Nguyễn Cầm: Người chỉ huy kiên cường bám trận địa, động viên và dẫn dắt đơn vị chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Chiến sĩ Nguyễn Tạo (Đại đội 80): Dũng cảm chui vào kho Yên Thế đặt bộc phá trong gang tấc giữa vòng vây của kẻ thù.

Chuyên gia phá mìn Lê Hữu Đạt: Người đã tự tay tháo gỡ trên 3.000 quả mìn, mở đường an toàn cho đồng đội xung phong đánh chiếm các cứ điểm địch.

Bảng vàng thành tích và vinh danh cao quý

Trong suốt gần 9 năm trực tiếp chiến đấu (1967–1975), Tiểu đoàn Đặc công 408 Gia Lai đã lập nên bề dày chiến công đặc biệt xuất sắc:

Về tiêu diệt sinh lực và phương tiện địch: Đánh 245 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 8.300 tên địch, làm bị thương hơn 1.000 tên; phá hủy 151 máy bay các loại; phá hủy, phá hỏng hơn 720 xe quân sự; đánh sập 1.028 nhà lính, 281 lô cốt, hầm ngầm; phá hủy 16 kho với hơn 130.000 tấn bom đạn, hơn 50 kho xăng dầu (trên 13,45 triệu lít); phá hủy khoảng 272 súng, pháo các loại và thu giữ hơn 250 khẩu.

Về khen thưởng: Đơn vị được tặng thưởng 1 cờ “Luồn sâu đánh giỏi, liên tục tấn công thị xã và căn cứ Mỹ”, 4 cờ “Đơn vị Thành đồng Quyết thắng”, 31 Huân chương Chiến công Giải phóng các hạng (10 hạng Nhất, 7 hạng Nhì, 14 hạng Ba). Toàn đơn vị có 418 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương Chiến công và 495 đồng chí đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ quyết thắng, Dũng sĩ diệt cơ giới, diệt máy bay.

Tháng 8/1975, sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Tiểu đoàn Đặc công 408 nhận quyết định giải thể. Dù phiên hiệu đơn vị không còn trong biên chế lực lượng vũ trang hiện nay, nhưng ký ức hào hùng và những chiến công bất khuất của Tiểu đoàn vẫn sống mãi trong lòng quân và dân Gia Lai.

Ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn đó, ngày 30/1/2011, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tiểu đoàn Đặc công 408, Bộ đội địa phương tỉnh Gia Lai. Ngày 1/9/2011, tại thành phố Pleiku, Tỉnh ủy, UBND và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ trao danh hiệu cao quý này trong niềm tự hào vô hạn của các thế hệ cựu chiến binh và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Tiểu đoàn Đặc công 408 do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 1/9/2011.- Ảnh ; Báo GL

Các cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 408 hội ngộ trong ngày truyền thống, ôn lại ký ức một thời hoa lửa.- Ảnh : GL

T.Đ

Tài liệu tham khảo :

Báo Nhân dân

Báo Gia Lai

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