Dự diễn tập có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1; Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và phường Yên Dũng.

Các đại biểu dự diễn tập.

Với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”, cuộc diễn tập của Tiểu đoàn Bộ binh 2 được tổ chức công phu, chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Nội dung diễn tập gồm 4 giai đoạn: Cơ động lực lượng triển khai đội hình tiến công; thực hành tiến công; đánh địch co cụm và kết thúc chiến đấu. Trong đó, giai đoạn thực hành tiến công tập trung vào các nội dung: Hỏa lực chế áp ngắn, xung phong đánh chiếm và phát triển chiến đấu.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung đoàn 831 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt nghiêm nghị quyết lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 15/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho Quân đoàn 12.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trực tiếp chỉ huy diễn tập.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức diễn tập; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của người chỉ huy và các bộ phận tham gia. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng súng máy phòng không 12,7mm đánh địch tiến công đường không.

Đáng chú ý, đơn vị đã huy động 511 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 2 (tiểu đoàn dự bị động viên) tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình chuẩn bị, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho các bộ phận, nhất là những nội dung cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế về trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng và thực hành động tác. Qua huấn luyện, bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, chức trách, sử dụng được vũ khí, trang bị được biên chế, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, khẩu lệnh của người chỉ huy và đạo diễn.

Các lực lượng thực hành tiến công địch.

Trong thực hành diễn tập, công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành được triển khai theo đúng kế hoạch, kịch bản và ý định của đạo diễn. Các bộ phận tham gia xác định rõ nhiệm vụ, vị trí, vai trò, trách nhiệm; duy trì sự phối hợp, hiệp đồng trong từng nội dung. Chỉ huy các cấp nắm vững nguyên tắc, trình tự thực hành; khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát, xử trí các tình huống theo đúng chức trách, nhiệm vụ.

Các tình huống tạo giả, điều khiển mục tiêu, nhất là mục tiêu bay M94, mô hình máy bay chở quân, xe chỉ huy và trận địa tên lửa Javelin được tổ chức theo kịch bản, bảo đảm tính liên tục, linh hoạt, tạo tình huống trực quan, sinh động, sát với yêu cầu đề mục.

Các lực lượng tiến công đánh địch co cụm.

Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 2 thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và quyết tâm cao. Các bộ phận cơ bản thực hiện đúng nội dung được phân công; hành động tương đối thống nhất, các yếu lĩnh, động tác được thực hiện thuần thục. Qua các lần luyện tập, tổng duyệt và diễn tập chính thức, khả năng phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chỉ huy và xử trí tình huống của bộ đội có sự tiến bộ rõ nét, góp phần hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Kết thúc diễn tập, Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 831 được đánh giá giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả này khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, trình độ chuyên môn quân sự, khả năng phối hợp, hiệp đồng và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh và các đại biểu tặng quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Thông qua diễn tập, Trung đoàn 831 có thêm cơ sở đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dự bị động viên. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm thiết thực trong công tác huy động, huấn luyện, quản lý bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.