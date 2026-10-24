Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tại buổi giao nhiệm vụ, Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 ghi nhận, biểu dương kết quả huấn luyện của đơn vị thời gian qua.

Đại tá Đào Hồng Phương yêu cầu Trung đoàn 282 và Tiểu đoàn 178 tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn đạn thật.

Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178. (Ảnh: VĂN Ý)

Đồng thời, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Lãnh đạo Sư đoàn 375 tặng quà động viên kíp chiến đấu. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giao lưu văn hóa trong thời gian nghỉ giải lao. (Ảnh: VĂN Ý)

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 178 thời gian qua đã ra sức thi đua, phát huy bản lĩnh, trí tuệ; quyết tâm tiêu diệt mục tiêu, đạt danh hiệu “Đơn vị bắn xuất sắc”, góp phần cùng toàn Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức năm 2026.